“뿌리면 1초 만에 피 멎는다”…KAIST, 파우더형 지혈제 개발

한국과학기술원(KAIST) 연구진이 상처 부위에 뿌리기만 하면 1초 이내에 출혈을 막는 파우더형 지혈제를 개발했다.
KAIST는 29일 신소재공학과 스티브 박 교수와 생명과학과 전상용 교수 공동연구팀이 강력한 하이드로겔 장벽을 형성하는 가루형 지혈제 ‘AGCL 파우더’를 개발했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’에 게재됐다.
AGCL 파우더는 알지네이트·겔란검, 키토산 등 생체적합 천연 소재를 결합한 구조다. 혈액 속 칼슘 등 양이온과 반응하면 1초 만에 겔 상태로 변해 상처를 즉각 밀봉한다. 파우더 내부의 3차원 구조를 통해 자체 무게의 7배 이상에 달하는 혈액을 흡수할 수 있어 고압·과다 출혈 상황에서도 빠른 지혈이 가능하다.
또한 손으로 강하게 눌러도 견딜 수 있는 40킬로파스칼(kPa) 이상의 높은 접착력을 보여 기존 상용 지혈제보다 뛰어난 밀폐 성능을 나타냈다. 연구팀은 “기존 패치형 지혈제가 깊고 불규칙한 상처에 적용하기 어렵다는 한계를 파우더 형태로 극복했다”고 설명했다.
이 지혈제는 자연 유래 물질로 구성돼 용혈률 3% 미만, 세포 생존율 99% 이상, 항균 효과 99.9%를 기록했으며, 동물실험에서도 상처 회복과 혈관·콜라겐 재생 촉진 효과가 확인됐다. 아울러 실온·고습 환경에서도 2년간 성능이 유지돼 군 작전 현장이나 재난 지역 등 열악한 환경에서도 즉시 사용할 수 있다는 장점이 있다.
연구에 참여한 박규순 KAIST 박사과정생(육군 소령)은 “현대전과 재난 상황에서 인명 손실을 최소화하는 것이 핵심”이라며 “이번 기술이 국방과 민간 의료 현장에서 생명을 살리는 데 기여하길 기대한다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지