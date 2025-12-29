신도시 인프라·직주근접 ‘일석이조’ [부동산 특집]

GS건설은 경기 오산 내삼미동 905번지에 들어서는 ‘북오산자이 리버블시티’(투시도)를 이달 분양한다.

단지는 내삼미2구역 지구단위계획구역 A1블록에 공동주택개발사업을 통해 조성된다. 지하 2층~지상 최고 29층으로 총 10개 동, 전용면적 59~127㎡, 총 1275가구의 대규모 단지다. 전용면적별로 △59㎡ 382가구 △74㎡ 280가구 △84㎡ 502가구 △99㎡ 108가구 △126㎡PH 2가구 △127㎡PH 1가구로 중소형부터 펜트하우스까지 다양한 타입으로 구성된다.

이 단지는 화성 동탄신도시와 오산 세교지구의 생활 인프라를 누릴 수 있다. 직주근접형 입지도 장점으로 꼽힌다. 삼성전자 기흥·화성 사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티와 LG 디지털파크, 동탄 테크노밸리 등 주요 산업단지가 인접해 있어 편리한 출퇴근이 가능하다.

교통 편의성과 교육 환경도 갖춰져 있다. 단지 인근에 수도권 제2순환고속도로 북오산 IC가 자리해 서울과 수원·용인·평택 등 수도권 주요 지역으로의 이동이 용이하다. 단지 내부에 어린이집이 조성될 계획이며, 다양한 학원들이 밀집된 동탄 학원가도 차량으로 접근 가능한 거리에 있다.

단지는 남향과 판상형 위주로 설계됐다. 넓은 동 간 거리를 확보해 일조량, 조망권을 강화했다. 자이의 특화 커뮤니티인 ‘클럽 자이안’에는 골프연습장 등 다양한 운동시설과 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 다양한 편의시설이 조성될 계획이다. 견본주택은 경기도 오산시 내삼미동 272-2번지 일원에 마련될 예정이다. 1660-2792

