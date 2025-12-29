GTX·SRT 초역세권… 공원도 많아 산책하기 딱 [부동산 특집]

DL이앤씨는 다음 달 중 ‘e편한세상 동탄역 어반원’(투시도) 분양에 나선다.

경기 화성 오산동 동탄2신도시 C14블록에 들어서는 이 단지는 지하 4층~지상 46층, 3개 동, 아파트 610가구와 지하 3층~지상 26층, 1개 동, 주거형 오피스텔 총 240실로 구성된다.

아파트(분양전환 공공임대주택) 일반공급은 지난 8월 75.28대 1의 경쟁률로 마감됐다. 다음 달은 오피스텔 240실을 공급한다. 전용면적별로는 34㎡OA 72실, 59㎡OA 120실, 59㎡OB 48실로 구성된다.

e편한세상 동탄역 어반원은 GTX·SRT 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지다. GTX-A 노선 삼성역 연장(2028년 예정)과 동탄인덕원선(2029년 목표), 동탄도시철도(동탄트램, 2028년 목표) 등 개발 호재도 있다. 단지 주변으로는 청계중앙공원, 리베라CC, 동탄여울공원, 자라뫼공원, 오산천 등 자연환경이 조성돼 있다. 경부고속도로 상부공간 공원도 2027년 1월까지 조성될 예정이다.

주거형 오피스텔은 1.5룸과 2룸으로 구성된다. 특히 전체 공급량의 70%에 달하는 전용 59㎡는 소형 아파트 대체가 가능한 1~2인 가구 맞춤 평면으로 선보일 예정이다.

단지는 비규제 지역 내에 위치해 청약통장, 거주지 제한, 주택 소유 여부와 관계없이 청약이 가능하다. 당첨자도 100% 추첨제로 선정한다. 전매 제한과 제당첨 제한도 없으며 아파트 청약 시 무주택 자격 유지가 가능하다. 입주는 2028년 7월 예정이다. (031)375-0240

