‘반도체 산단’ 수혜 업고 사통팔달 교통망 구축 [부동산 특집]

대우건설은 경기 용인 처인구 양지면 양지리 산97-12번지에 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’(조감도)를 분양 중이다.

이 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 80~134㎡, 총 710가구 규모로 공급된다. ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터’(용인 반도체 국가산단)의 수혜가 기대되는 곳이기도 하다. SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 투자 규모를 기존 120조원에서 600조원 수준으로 대폭 확대한다는 계획을 발표하면서 기대감이 더 커지고 있다.

전체 단지가 준공되면 최대 360조원에 이르는 민간투자가 이뤄질 예정이며, 160만명의 고용 창출과 400조원의 생산 유발 효과 등 부가가치 창출이 기대된다. 이와 함께 예정대로 진행 시 960조원(삼성전자 360조원, SK하이닉스 600조원) 규모 투자가 진행돼 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 갖출 것으로 전망된다.

주변 교통 환경도 크게 개선될 전망이다. 국토교통부는 2030년까지 산단을 관통하는 국도 45호선 이설·확장사업을 완료하고, 산단 중심으로 격자형 고속도로망을 구축할 계획이다. 출퇴근 편의 증진을 위해 경강선 등 연계 철도망 구축도 추진된다.

처인구 양지IC 인근에 있는 용인 푸르지오 원클러스터파크는 비규제지역에 공급돼 각종 규제에서 비교적 자유롭다. 계약금은 5%로, 이 중 1차 500만원 정액제를 제공해 초기 자금 마련 부담을 덜었다. 거주 의무기간이 없고, 6개월 전매 제한으로 중도금 대출 체결 전 전매도 가능하다. 견본주택은 경기 용인 수지구 동천동 901번지에 마련됐다. (031)264-0710

