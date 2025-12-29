인공지능 운용 컨설팅… IRP 수익률 최상급 [퇴직연금 특집]

2025년 3분기 금감원 공시에 따르면 NH농협은행의 개인형IRP 공시수익률은 16.49%로 5대 은행 중 가장 높은 성과를 기록했다. NH농협은행 제공

NH농협은행은 퇴직연금 상품들이 올해 우수한 수익을 거뒀다고 28일 밝혔다.



금융감독원 통합연금포털 2025년 2분기 공시에 따르면 NH농협은행의 확정급여(DB)형 수익률은 7.44%, 확정기여(DC)형 수익률은 8.08%의 성과를 보이며 원리금비보장상품 공시수익률이 은행권을 통틀어 가장 높았다. 또한 개인형퇴직연금(IRP)도 시중은행 중 수익률 2위를 기록하면서 퇴직연금 제도에서 모두 우수한 수익률을 달성했다.



2025년 3분기 금감원 통합연금포털 공시에 따르면 NH농협은행의 개인형IRP 공시수익률은 16.49%로 5대 은행 중 가장 높은 성과를 기록했다. 또한 DB 8.86%(2위), DC 16.29%(3위)를 달성하며 퇴직연금 전체 가중평균 통합수익률도 5대 은행 중 가장 높은 성과를 달성했다.



NH농협은행은 지난해 12월부터 연금지급 등록고객에 대해서는 수수료를 전액 면제해 고객 실수익률을 제고하고, 올해 6월 은행권 최초로 상장지수펀드(ETF)를 포함한 로보어드바이저 일임서비스(RA)를 도입해 인공지능(AI) 기반 운용 컨설팅을 통한 개인형IRP 수익률 제고 체계를 마련했다. 이번에 선보인 ‘RA 일임형 서비스’는 미래에셋자산운용, 디셈버앤컴퍼니, 에이아이콴텍과 제휴를 맺고 AI와 빅데이터를 활용해 가입자의 투자성향과 목표 등에 맞춰 IRP 투자자산을 자동으로 운용한다. 은행권 최초로 ETF형과 펀드형을 모두 제공해 고객의 선택 폭을 넓혔다.



아울러 고객 연령별·자산 금액대별 수익률 비교 및 보유상품 현황 시각화를 통해 편의성을 높이고 고객 수익률 관심도도 제고했다. 직장의 폐업·도산 등으로 찾아가지 못한 미청구 퇴직연금을 고객이 보다 쉽게 찾아갈 수 있도록 비대면 채널을 통해 맞춤 팝업 서비스를 도입했다. 이러한 비대면 고객경험(UX) 개선 등을 토대로 비대면 가입률은 2024년 말 51.4%에서 지난 11월 말 기준 73.4%까지 22.0%포인트 확대됐다.

