디폴트옵션 적립금 10.2조… 전 금융권 1위 [퇴직연금 특집]

올해 3분기 말 기준 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 적립금 규모에서 전 금융권 1위를 차지한 KB국민은행. KB국민은행 제공

KB국민은행이 올해 3분기 말 기준 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 적립금 규모에서 전 금융권 1위를 차지했다.



28일 고용노동부 ‘2025년 3분기 사전지정운용제도 주요 현황 공시’에 따르면 KB국민은행의 디폴트옵션 적립금은 10조2672억원으로 전체 41개 사업자 중 가장 많은 적립금을 유치했다. 특히 안정투자형 이상 적립금 비중이 전체 디폴트옵션 적립금의 16.8%를 차지해 전 은행권에서 가장 높은 수준이었다. 디폴트옵션은 퇴직연금이 낮은 금리의 유휴자금으로 방치되는 것을 막고 수익률을 제고하기 위해 2023년 도입된 제도다.



KB국민은행 관계자는 “고객들이 원리금 보장형에만 머무르지 않고 자신의 투자 성향에 맞춰 다양한 상품을 적극적으로 활용하고 있다는 의미”라며 “투자상품 비중이 높은 포트폴리오 순으로 높은 성과를 보여 디폴트옵션 제도의 ‘장기 수익 극대화’ 취지가 실제 성과로 이어지고 있다”고 설명했다.



아울러 금융감독원 통합연금포털 공시에 따르면 올해 3분기 말 기준 KB국민은행은 확정기여(DC)형 적립금 15조원을 달성했다. 2010년부터 전체 사업자 중 적립금 규모 1위 지위를 유지하는 중이다. 또 퇴직연금 운용 수익률의 경우 올해 3분기 말 DC 1년 원리금비보장형 수익률 15.38%(5년 수익률 연평균 6.33%)를 기록해 불확실성이 높았던 시장에서 안정적인 성과를 실현했다.



KB국민은행은 이 같은 견조한 수익률을 내는 비결로 타깃데이트펀드(TDF) 중심의 장기 안정적 수익률 추구 전략을 꼽았다.



KB국민은행 관계자는 “시장 변동성이 큰 상황에서도 TDF와 분산투자 중심의 자산배분 전략을 강화해 고객의 안정적인 수익 실현은 물론 국민의 든든한 평생금융 파트너로서 고객의 신뢰를 얻었다”며 “특히 단기성과 중심의 상장지수펀드(ETF) 상품보다 중장기 운용에 적합한 변동성 관리와 안정성을 중시한 전략이 유효했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지