원리금 보장형 수익률 2년 연속 은행권 1위 [퇴직연금 특집]

김성태 IBK기업은행장(오른쪽)과 김민석 고용노동부 차관이 지난 5월 서울 중구 기업은행 본점에서 업무협약을 마치고 기념촬영을 하고 있다. IBK기업은행 제공

IBK기업은행은 중소기업 전문 국책은행으로 가장 많은 중소기업이 퇴직연금 계약을 맺고 있다. 특히 수수료가 은행권 중 가장 낮은 수준이다.



기업은행의 기업형제도 수수료는 은행권에서 유일하게 소상공인, 창업기업 할인제도를 시행 중이며, 이밖에 중소기업·청년친화(일자리)강소기업·사회적기업에도 수수료를 할인하고 있다. 또한 중소기업 근로자의 든든한 노후생활 지원을 위해 개인형 퇴직연금(IRP) 비대면 개설 시 수수료를 전액 면제하고 있다.



수익률 부문에서도 두각을 나타내고 있다. 개인형IRP 원리금 보장형 수익률은 2년 연속 은행권 1위를 달성했다. 기업은행 관계자는 “주가연계파생결합사채(ELB), 이율보증보험(GIC) 등 고금리상품을 중소기업 근로자에게 집중적으로 제공한 결과”라고 설명했다. 최근에는 주식시장 호황으로 고객들이 많이 찾는 투자상품 라인업을 확대하고 있으며, 총 188개 상장지수펀드(ETF) 상품을 제공하고 있다.



비대면 거래확대에 따른 디지털 서비스도 강화하고 있다. 퇴직연금 플랫폼인 ‘연금Easy(이지)’를 확대 개편해 수익률·판매량 등을 고려한 상품 추천, 가입자의 노후준비 단계를 진단하고 연금 플랜을 설계해 주는 연금스케치 등을 제공하고 있다. 아울러 지난 9월부터 인공지능(AI)이 고객 투자성향과 시장상황을 반영해 자동으로 포트폴리오를 구성해 주는 퇴직연금 로보어드바이저(RA)일임서비스를 출시했으며, 은행권에서 제일 많은 일임서비스사(3개사)와 제휴하고 있다.



한편, 기업은행은 국책은행으로서 고용노동부와 함께 퇴직연금 질적성장을 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 먼저 확정급여(DB)형제도 재정검증에 대한 이해도를 높이기 위해 가이드북을 제작해 약 3만3000개 기업에게 책자를 발송했으며, 전국민 대상 퀴즈이벤트를 실시해 국민적 관심도 제고에 힘쓰는 등 퇴직연금 제도 정착에 앞장서고 있다.

