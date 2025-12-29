온·오프라인 아우르는 하이브리드 컨설팅 [퇴직연금 특집]

KB증권의 퇴직연금 로보어드바이저 서비스. KB증권 제공

KB증권이 고객 중심의 서비스 강화 전략에 힘입어 개인형퇴직연금(IRP) 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있다.



28일 KB증권에 따르면 11월 말 기준 KB증권의 IRP 성장률은 전년 대비 약 50%를 기록하며 주요 증권사 6곳 중 최상위권에 이름을 올렸다. 비대면 개설 시 수수료 평생 무료 혜택과 디지털 기반의 혁신적인 연금 투자 솔루션 제공 등 전략적 노력이 주효했다는 평가가 나온다.



특히 ‘IRP 로보투자 일임서비스’는 AI 알고리즘과 빅데이터 분석을 기반으로 고객 맞춤형 포트폴리오를 자동 생성하고 시장 상황에 맞춰 리밸런싱까지 수행해 전문성을 높였다. ‘퇴직연금 ETF 자동매수 서비스’를 도입해 고객이 원하는 일자에 연금 전용 ETF와 리츠 등을 정기적으로 매수할 수 있게 지원하며 장기 분산투자의 편의성도 대폭 높였다.



온·오프라인을 아우르는 하이브리드 컨설팅도 강점이다. 영업점에는 ‘연금마스터’ PB를 배치하고, 세무사·노무사 등 전문인력이 직접 찾아가는 1:1 컨설팅을 제공한다. 비대면 고객을 위해선 ‘연금자산관리센터 PrimePB’를 통한 유선 상담과 예약 기능을 도입해 대기 없이 전문 상담을 받을 수 있게 했다.



이밖에도 매월 추천 펀드와 포트폴리오를 담은 ‘DC·IRP 투자가이드’를 발송하고, 공식 유튜브 채널을 통해 ‘슬기로운 연금의생활’ 등 양질의 투자 콘텐츠를 제공하며 연금 관리에 어려움을 겪는 고객들을 돕고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지