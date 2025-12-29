실적배당형 펀드 3종 ‘안정·수익성 UP’ [퇴직연금 특집]

실적배당형 펀드상품 3종을 통해 퇴직연금 시장을 공략 중인 한화생명의 본사 전경. 한화생명 제공

한화생명은 퇴직연금 가입자를 위한 전용 실적배당형 펀드상품 3종을 통해 확정기여(DC)형·퇴직연금(IRP) 시장 공략을 이어가고 있다고 28일 밝혔다.



한화생명이 운용 중인 해당 상품은 △연금자산배분형 △달러MMF형 △장기채권형으로 장기 노후자산 운용이라는 퇴직연금의 특성을 고려해 안정성과 수익성의 균형을 추구하도록 설계됐다.



연금자산배분형 펀드는 국내외 주식과 채권, 파생상품, 대체자산 등에 분산 투자해 장기적 관점에서 포트폴리오 위험을 관리하는 상품이다. 국내외 유명 연기금의 자산배분 전략을 참고해 설계, 직접 투자가 어려운 퇴직연금 가입자들에게 꾸준한 호응을 얻고 있다.



달러MMF형 펀드는 미 달러화 표시 투자적격 채권과 유동성 자산에 투자해 안정적인 이자수익을 추구하는 상품이다. 위험자산 비중 조절이 필요한 시기에 포트폴리오 안정성을 높이는 역할을 수행한다. 장기채권형 펀드는 국내외 채권과 채권 관련 상품에 투자하며, 만기 5년 이상의 장기채권을 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 금리 하락기에는 자본차익 기회를 모색할 수 있어 안정성을 중시하는 퇴직연금 가입자에게 적합한 상품으로 제시된다.



한화생명 관계자는 “퇴직연금은 단기 성과보다 장기 안정성이 중요한 자산”이라며 “시장 환경 변화 속에서도 노후자산을 안정적으로 관리할 수 있도록 다양한 투자 대안을 지속적으로 제공하고 있다”고 말했다.

