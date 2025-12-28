지휘봉 잡고 첫 연패 IBK 여오현 감독대행 “선수들의 몸과 마음을 어떻게 가볍해 해줄지 고민이 크다” [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자] “선수들의 몸과 마음을 어떻게 가볍해 해줄지 고민이 크죠”

정관장과 IBK기업은행의 2025~2026 V리그 여자부 3라운드 맞대결이 펼쳐진 28일 화성종합체육관. 경기 전 만난 IBK기업은행의 여오현 감독대행이 남긴 일성이다.

1승8패에서 김호철 감독이 팀 성적의 책임을 지고 스스로 물러난 이후 여오현 감독대행 체제로 팀 구조를 재편한 IBK기업은행은 5승3패를 거두며 분위기 반전엔 성공했다. 다만 지난 21일 현대건설에 풀세트 접전 끝에 2-3으로 패한 뒤 크리스마스 이브였던 지난 24일 흥국생명을 상대로 0-3으로 완패를 당하며 분위기가 한 풀 꺾인 상황이다. 여 대행은 “두 번 연속 패했는데, 선수들이 지칠만한 시기라고 생각한다. 일정도 다소 힘들었던 탓도 있다. 그래서 휴식을 좀 줬다. 어떻게 하면 선수들의 몸과 마음을 좀 더 가볍게 해줄지 고민하고 있다”라고 말했다.

선발 세터로는 박은서가 나선다. 여 대행은 “연승할 땐 아무 생각 없이 발게 하다가 요즘 들어 지는 경기가 늘어나니 생각이 많아지고 얼굴 표정이 어두워지는 모습이다. ‘은서야 괜찮다. 아무 생각없이 밝게 해라’라고 조언해주고 있다”라고 말했다.

아시아쿼터 알리샤 킨켈라는 이제 몸 상태는 회복된 상황이다. 아픈 덴 없지만, 심적인 부분에서 아직 다 떨쳐내지 못했다는 게 여 대행의 진단이다. 그는 “워낙 내성적인 선수다. 게다가 뭐 하나를 하더라도 심각하게 받아들이고 완벽하게 하고 싶어한다. 그러다 보니 몸이 굳어지는 것 같다”라고 답했다.

여 대행이 지휘봉을 잡은 이후 킨켈라는 대학 시절 소화했던 아포짓으로 나서고 있다. 그러나 백어택 공격을 거의 하지 못하는 등 후위에서는 코트에 서는 게 마이너스인 상황이다. 이에 대해 묻자 “세터들에게도 너무 한쪽(빅토리아)으로 공을 주니 상대도 편하게 한다고, 나눠서 공을 올리라고 주문해도 쉽지 않다. 세터 입장에선 급할 땐 에이스를 찾을 수밖에 없다”면서 “훈련 땐 킨켈라가 백어택 등 모든 공격 옵션을 소화하고 있다. 점차 옵션을 늘려가겠다”라고 설명했다.

