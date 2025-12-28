북한 학부모도 스마트폰으로 자녀 성적관리…특권층 대상인듯

북한에서도 학부모들이 자녀들의 성적 등을 온라인으로 확인할 수 있는 시스템이 운영되고 있어 눈길을 끈다.



노동당 기관지 노동신문은 28일 "최근 교육지원 프로그램 '배움터(2.0)'가 많은 교원들과 부모들로부터 호평을 받고 있다"고 소개했다.

신문은 이 프로그램에 "학생들의 등교 정형, 성적자료 등과 함께 학교에 진행되는 사업들을 교원이 게시해놓으면 부모들은 손전화기나 망과 접속된 컴퓨터를 통해 자녀들의 하루 생활 정형을 구체적으로 알 수 있게 된다"고 설명했다.



신문에 실린 학부모들의 인터뷰를 보면, 학생들의 시험지나 일기도 화상 자료로 게시되며 학생들의 일별·과목별 성적과 등수까지 공개하는 것으로 보인다.



이는 한국에서 스마트폰을 통해 학부모들이 가정통신문이나 자녀의 출결 상황, 성적 등을 확인할 수 있는 애플리케이션인 'e-알리미'나 '리로스쿨' 등을 연상케 한다.



다만, 모든 학교가 대상이 아닌 평양의 일부 특권층 자제들만 이용이 가능할 것으로 추정된다.



신문은 이 프로그램이 창덕학교, 모란봉제1중학교, 평양제4소학교, 서성구역 상흥소학교를 비롯해 많은 학교에서 이용하고 있다고 했는데, 예시로 언급된 학교들은 모두 수도 평양에 있어서다.

