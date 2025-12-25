“오빠는 아닌 거 같다”...충북 시·군 배포 공문에 연애문자?

온라인 커뮤니티 갈무리

충북도가 도내 시·군에 배포한 공식 공문에 연애문자로 보이는 문구가 포함됐다. 해당 문서는 도지사 직인이 찍힌 공식 문서로 확인돼 행정 문서 관리에 논란이 일고 있다.

공문은 ‘2026년 솔루션 중심 스마트축산장비 패키지 보급사업 모델 변동사항 알림’으로, 2026년 솔루션 중심 스마트 축산장비 패키지 보급 사업 모델로 선정된 25개의 패키지 중 1종이 업체 내부 사정으로 인해 사업 포기 의사를 보였다는 내용이다.

개인 문구는 목적과 주요내용에 덧붙여진 붙임 부분에 등장했다. ‘오빠 나는 연인 사이에 집에 잘 들어갔는지는 서로 알고 잠 드는 게 맞다고 생각하는데 오빠는 아닌 거 같아’라며 ‘오빠의 연애 가치관은 아닐지 몰라도 나한텐 이게 중요한 부분이고, 연애할 때뿐만 아니라 결혼해서도 중요하다고 생각해’라며 연애 상대에게 말하는 듯한 내용이 적혀 있었다.

언론매체에 따르면 소식을 접한 충북도는 지난 24일 전산 시스템 문제가 아닌 공문 작성 과정에서 발생한 단순 실수였다고 밝혔다.

충북도 관계자는 “전산 과정에서 문제가 발생한 것은 아니며, 공문을 작성하던 기안자가 여러 창을 띄워놓은 상태에서 개인적인 내용을 잘못 붙여넣은 것으로 파악됐다”고 말했다.

이어 “작성 당시 해당 문구가 글자색이 흰색으로 처리돼 눈에 띄지 않았고, 이로 인해 결재 과정에서도 인지하지 못했던 것으로 보인다”며 “문서가 시·군으로 전달되는 과정에서 기본 서식이 적용되면서 해당 문구가 검정색으로 표시돼 드러난 것”이라고 설명했다.

