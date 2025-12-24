[인사] 중소벤처기업진흥공단 외

중소벤처기업진흥공단 ◆1급 승진 △전략성과실 문진언 △인력지원처 이성천 △세종지역본부 최민수 △동북아·아세안본부 김상우 ◆2급 승진 △리스크준법실 김창범 △경영관리실 황상호 △기업금융처 강우영 △금융데이터실 나승국 △글로벌협력처 박대일 △인력지원처 김태환 △창업지원처 장지원 △지역혁신사업처 임중혁 △경기지역본부 이백남 ◆3급 승진 △감사실 한기봉 △기획조정실 서성민 △기획조정실 이형규 △홍보실 조성래 △ICT운영실 조복훈 △기업금융처 이승준 △기업금융평가실 김국경 △재도약성장처 김영진 △해외진출사업처 김예지 △온라인수출처 최영 △인력지원처 유태양 △연수사업처 이광호 △지역혁신사업처 박지연 △경남동부지부 황성희 ◆부서장 전보 △감사실 이용수 △홍보실 김현국 △AX혁신실 이한별 △글로벌협력처 김상우 △인력지원처 박성철 △성과보상처 정민정 △기업성장지원처 이기원 △서울동부지부 백정희 △경기동부지부 위성우 △경기남부지부 김성구 △제주지역본부 문준영 △대전지역본부 이성천 △충남지역본부 이지훈 △충북북부지부 김명진 △대구지역본부 조승민 △경북남부지부 김재용 △부산지역본부 이지우 △부산동부지부 황호연 △경남동부지부 정대훈 △경남서부지부 이승진 △부산경남연수원 한동국 △서부권 금융업무지원실 최영식 △수도권 금융업무지원실 문승준
하나증권 ◆임원 승진 <전무> △경영지원그룹장 정기환 △WM그룹장 조대현 △FICC부문장 김정훈 △파생솔루션부문장 이상호 △CIO 신승철 ◆임원 전보 <상무> △종합금융본부장 겸 CFO 김동식 △WM영업본부장 김정현 △중부지역본부장 남택민 △패밀리오피스본부장 박상현 △CCO 유태경 △영남지역본부장 임현주 △생존혁신TFT총괄 정석용 ◆임원 선임 <상무> △동부지역본부장 강용수 △파생본부장 권영제 △프로젝트금융본부장 김귀재 △연금사업단장 김승균 △FICC상품본부장 윤석삼 △서부지역본부장 이용현
하나자산운용 <임원 승진> ◆상무 △마케팅부문 장용훈 △주식운용본부 양승후 ◆상무보 △리테일마케팅본부 조정호 ◆이사 △주식운용본부 주식운용팀 이왕섭 △ETF/퀀트솔루션본부 ETF상품전략팀 김진 △리테일마케팅본부 리테일마케팅2팀 원종덕
신한투자증권 ◆임원 승진 <부사장> △CIB2그룹대표 김준태 <그룹대표> △S&T그룹대표 김기동 <전무> △리서치본부장 윤창용 <상무> △신한Premier사업본부장 김노근 △신한Premier연금사업본부장 박세현 △신한Premier강남금융센터장 남형주 △기업금융2본부장 권혁준 △경영지원본부장 이규섭 △정보보호본부장 공병권 ◆임원 신규 임용 <상무보> △신한Premier3본부장 김수성 △리스크관리본부장 강보성 △전략기획본부장 신종혁 △IB종합금융부서장 이병구 △운영리스크관리부서장 김경진 ◆임원 보직 이동 △경영지원그룹장 이재성 △신한Premier1본부장 신윤주 △신한PremierPWM본부장 이경길 △플랫폼사업본부장 양진근 △AX본부장 한일현 △신한PremierPIB강남센터장 강종호
정식품 ◆정식품 선임 △감사 오영남 ◆자연과사람들 승진 △상무보(관리부문장) 이동호 ◆오쎄 승진 △부사장 정승호 △상무 전월수
휴온스그룹 ◆상무이사 승진 △휴온스글로벌 이기세 △휴온스글로벌 김정훈 △휴온스 음현애 △휴온스 조재민 △휴온스 남승관 △휴온스생명과학 김지홍 ◆이사 승진 △휴온스글로벌 천원태 △휴온스 오석균 △휴온스 남상욱 △휴온스 최종훈 △휴온스 박혜미 △휴온스 홍지현 △휴메딕스 이기택 △휴온스엔 정형철 △휴온스엔 윤호영 △휴온스생명과학 강권묵 ◆이사대우 승진 △휴온스글로벌 전민호 △휴온스글로벌 이호국 △휴온스 공지원 △휴온스 양지석 △휴온스 이진우 △휴온스 제건 △휴메딕스 정민형 △휴메딕스 김상훈 △휴온스엔 손락호 △휴온스엔 홍종태 △팬젠 송현주
ABL생명 ◆임원 선임 △B2B영업본부장 상무 목진호 ◆임원 전보 △금융소비자보호총괄책임자 상무 선호규 ◆임원 승진 △리스크본부장 부사장 정종국 △HR본부장 부사장 이상윤 △재무부문장 부사장 지성원 △자산운용본부장 상무 권달훈 △계리본부장 상무 이은주 △상품본부장 상무 김순재 ◆담당 선임 △정보보호담당(정보보안팀장 겸직) 강희구 ◆직무대행 선임 △디지털IT본부장(디지털IT개발팀장 겸직) 직무대행 김해근 △고객지원본부장(계약관리팀장 겸직) 직무대행 홍우곤 △고객마케팅본부장 직무대행 장충식
이지스자산운용 <승진> ◆전무 △국내자산관리그룹 김행단 △사업그룹 우형석 △전략투자그룹 윤관식 △투자솔루션그룹 윤우섭 ◆상무 △사모리츠파트 강승완 △대체증권투자파트 강희선 △글로벌전략그룹 남형록 <신규 임원 선임> ◆이사 △사업그룹 강순용 △인프라전략1파트 고승지 △국내자산관리그룹 김지현 △글로벌자산관리그룹 신소현 △투자솔루션그룹 양준모 △사업그룹 이승훈 △〃 이현호 △스페셜시츄에이션파트 황재현
