효연, 소녀시대 메인보컬 욕심 "나도 노래 잘해"

그룹 소녀시대 효연이 보컬 파트에 욕심이 있다고 밝혔다.

지난 23일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'(이하 '돌싱포맨')에는 김준현, 브라이언, 효연, 손태진이 게스트로 출연해 마지막 회를 함께했다.

이날 이상민은 효연에게 "메인 보컬 자리를 못 맡아서 불만이라고 하더라. 메인 보컬은 노래를 잘해야 되지 않느냐"고 물었다.

이에 효연은 곧바로 "저 잘해요"라고 답하며 언짢은 기색을 보여 웃음을 자아냈다.

이어 "저 솔로 앨범 많다"고 덧붙이며 자신의 보컬 실력을 강조했다.

그러면서 "활동 당시 나한테 보컬 파트를 더 달라고 말하지 못 했다. 파트 없는 친구들도 다 하고 싶은 말일 텐데, 다인원 그룹의 숙명"이라고 털어놨다.

효연은 "나도 노래를 잘했는데 파트를 너무 안 주다 보니 노래가 늘지 않더라. 오히려 퇴보하는 것 같았다. 자신감도 없어지더라"고 고백했다.

그러면서 "이제는 얘기할 수 있다"며 "그 친구들한테 내가 너네 보컬 라인을 침범해도 되겠냐고 물어봤는데, 귓등으로도 안 듣더라"고 말해 박장대소하게 했다.

한편 SBS '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'는 파란만장 연애 스토리부터 현실적인 조언까지, 게스트 만족 200%를 보장하는 삐딱한 돌싱들의 토크쇼다.

