암 경험자·발달장애인·시민이 함께한 참여형 축제 ‘콜라주 페스티벌’ 성료

암 경험자와 취약계층의 건강한 사회복귀를 지원하는 아미북스 사회적협동조합은 지난 22일 판교 차바이오컴플렉스 국제회의실에서 참여형 축제 ‘콜라주 페스티벌’을 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다. 이날 행사에는 암 경험자, 발달장애인, 시민 등 300여 명이 함께했다.

‘콜라주 페스티벌’은 암 경험자와 발달장애인이 단순한 지원 대상이 아닌 참여자이자 주체로서 함께 어울리는 축제로, 돌봄을 의료 중심에서 정서·문화·관계 영역으로 확장하는 ‘통합돌봄’의 가치를 담고 있다.

이번 행사는 아미북스 사회적협동조합이 주최하고, 암 경험자 비영리단체 아미다해를 비롯해 보:듬하다, 발달장애지원 이종협동조합연합회, 사단법인 바라봄이 공동 주관했으며, 차병원 바이오그룹이 공간을 후원했다

이번 행사를 후원한 차병원 바이오그룹은 암 환자의 치유와 삶의 질 향상을 지향하는 기업 가치에 공감해 공간을 지원했으며, 암 환우의 자립과 사회복귀를 돕는 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.

