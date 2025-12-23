교촌 ‘바르고 봉사단’, 한국백혈병어린이재단에 ‘히크만 주머니’ 전달

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜는 지난 19일 서울 성북구 한국백혈병어린이재단을 찾아 소아암 환아들을 위한 ‘히크만 주머니’와 치킨을 전달했다고 23일 밝혔다. 교촌에프앤비 제공

‘히크만 주머니’는 항암 치료 등을 이유로 환아들의 가슴에 삽입된 약물 주입용 관(히크만 카테터)을 위생적이고 안전하게 보호하는 필수 보조 용품이다. 시중에서 구하기 어려워 히크만 주머니 만들기 캠페인 등으로 소아암 환아들에게 전달되고 있다.

교촌은 임직원, 가맹점주, 고객으로 구성된 ‘교촌가족’이 참여하는 ‘바르고봉사단’을 중심으로 소아암 환아들의 위생적인 치료 과정을 지원하고자 총 70개 히크만 주머니 만들기 캠페인에 참여했다.

힘든 치료 생활을 이어가는 서울나음소아암센터와 서울도담센터의 환아들에게 일상 속 작은 즐거움을 선사하고자 교촌치킨도 선물하며 나눔의 의미를 더했다.

교촌에프앤비 관계자는 “교촌은 ‘바르고 봉사단’을 중심으로 미래세대를 위한 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

