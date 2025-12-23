“아이들에게 좋은 영향 주고 싶어” 솔비, 종횡무진 활약 속 ‘나눔의 훈훈함’

혼성그룹 타이푼 출신으로 가수 겸 화가에 이어 최근에는 숏폼 드라마 작가로도 데뷔한 솔비(본명 권지안)가 13년째 이어온 나눔 소식으로 연말에 훈훈함을 더하고 있다. 지안캐슬 제공

혼성그룹 타이푼 출신으로 가수 겸 화가에 이어 최근에는 숏폼 드라마 작가로도 데뷔한 솔비(본명 권지안)가 13년째 이어온 나눔 소식으로 연말에 훈훈함을 더하고 있다.

23일 지안캐슬에 따르면 솔비는 지난 16일 경기도 수원에 위치한 영유아 양육 보호시설 경동원에서 아이들과 행복한 시간을 보냈다. 아이들을 위해 기부금도 전달하며 특별한 선행을 나눴다.

2013년부터 13년째 봉사활동 중인 솔비는 올해도 아이들을 위해 레크리에이션을 직접 기획하고 준비했다. 스탠드업 코미디로 유명한 김동하를 섭외해 MC를 부탁했고, 배우 송이우도 솔비의 봉사활동에 적극 참여하며 아이들과 눈높이를 맞췄다.

솔비는 아이들을 위한 선물도 잊지 않았다. (주)엑스오플레이에서 ‘신비아파트’ 장난감, 시어도어 루즈벨트재단에서 테디베어 인형 등을 2년 연속 후원하며 솔비의 따뜻한 마음에 동참했다. 해방촌닭도 지난해에 이어 올해도 한방 통닭을 후원하며 아이들의 점심 한 끼를 책임졌다.

매년 의미 있는 나눔과 봉사활동에 앞장서는 솔비는 “아이들을 만나고 와야 한 해를 제대로 마무리하는 것 같다”며 “아이들에게 매년 뒤에서 응원하는 언니, 오빠, 이모, 삼촌들이 있다는 걸 알려주고 싶다”고 소속사를 통해 밝혔다. 이어 “물질적인 기부도 물론 좋지만 아이들과 직접 소통하고 이야기하면서 긍정적인 영향을 주고 싶다”고 덧붙였다.

경동원 신승주 원장은 “매년 방문하는 것이 쉽지 않은데 선물까지 한 아름 들고 와줘서 정말 감사하다”고 전했다.

솔비는 숏드라마 ‘전 남친은 톱스타’를 집필하며 시나리오 작가로 데뷔했다. 유튜브 채널 ‘솔비 이즈 백’에서 다양한 모습을 보여주고 있으며, 내년 개인전을 위해 미술 작업에 매진하고 있다.

데뷔 초기 익명성에 기대 숨은 이들의 악성댓글 피해자이기도 했던 솔비는 지난해 세계일보와 인터뷰에서 ‘미술’로 심리적 안정을 되찾았다며, “‘상대가 보이지 않는다고 해서 나쁜 댓글을 달면 안 된다’는 말을 조카에게 한다”고 말한 바 있다. 그는 온라인에서의 시민의식 고취에 기여하고 싶다는 각오를 내비치기도 했다.

