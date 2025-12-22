[포토] 신시아 '완벽한 미모'

배우 신시아가 22일 서울 용산구 용산CGV 아이파크몰점에서 열린 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(감독 김혜영) 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(오세이사)는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아 분)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우 분)이 서로를 지키며 기억해 가는 청춘 멜로다.

