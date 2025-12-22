엠씨더맥스 이수, 단독 콘서트 곡 구성 등 직접 알려

엠씨더맥스(M.C the MAX) 이수가 2025–26 단독 콘서트의 주요 구성과 관전 포인트를 직접 알렸다.

22일 325E&C에 따르면 이수는 최근 진행된 유튜브 라이브 방송을 통해 2025–26 단독 콘서트 ‘겨울나기’의 셋리스트 일부와 공연 구성에 대한 힌트를 공개했다.

먼저 ‘어김없이’, ‘어디에도’, ‘흩어지지 않게’ 등 이수를 대표하는 발라드 트랙들이 오리지널 편곡 버전으로 무대에 오른다.

이수는 “이번 ‘겨울나기’에서는 곡의 원형을 최대한 살린 편곡으로 들려주고 싶다”고 직접 밝혔다.

매해 ‘겨울나기’를 통해 쌓아온 공연의 정서를 바탕으로 한 구성이라는 점에서 눈길을 끈다.

이수는 ‘리턴즈(Returns)’와 ‘인세니티(Insanity)’를 언급하며, 에너지가 살아 있는 무대 구성 또한 예고했다.

또한 이번 ‘겨울나기’에서는 게스트 무대 없이 공연 전체를 이수의 음악과 서사에 집중하는 방식으로 꾸려질 예정이다.

셋리스트 역시 공연마다 큰 변주 없이 유지해 처음부터 끝까지 하나의 흐름으로 완성된 공연을 선보이겠다는 계획이다.

한편 2025–26 엠씨더맥스 이수 단독 콘서트 ‘겨울나기’는 24일 광주 공연을 시작으로 서울, 부산, 인천, 대구, 대전, 일산까지 전국 7개 도시에서 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지