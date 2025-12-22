반도체·바이오 첨단분야 증원… 65명 선발 [대학정시 특집]

아주대학교는 2026학년도 정시모집에서 전체 선발 인원의 33.6%인 742명을 선발한다. 나군은 178명, 다군은 564명이다.

2026학년도에는 영어 등급별 변환점수가 변경됐다. 기존 1등급, 4~9등급의 변환점수는 변경되지 않았으나 2~3등급의 변환점수의 구간별 차이가 줄었다. 수능 점수는 국어·수학은 표준점수, 탐구는 자체 변환점수, 영어는 등급별 변환점수를 활용해 반영한다. 한국사는 5등급 이하는 등급별 감점이 적용된다. 의학과 일반전형1과 농어촌학생전형은 나군에서 수능 95%, 면접 5%로 평가하며, 각각 10명과 1명을 선발한다. 면접평가는 제시문 기반 개별면접이다. 나군 일반전형2(약학과·자유전공학부)와 다군 일반전형3(의학과·약학과·자유전공학부 제외), 일반전형4(교차)는 수능 100%로 평가한다. 선택과목 제한은 없지만 자연계열 지원자는 미적분 또는 기하 선택 시 표준점수에 3% 가산, 과학탐구 선택 시 백분위 자체 변환점수에 3% 가산한다. 2026학년도에는 첨단분야 학과 정원 51명이 순증됐다. 이에 따라 첨단바이오융합대학 총 모집인원은 75명에서 105명, 지능형반도체공학과는 40명에서 81명(학교 자체 정원 20명 포함)으로 늘었다. 정시에서 지능형반도체공학과는 27명, 첨단바이오융합대학은 38명을 선발한다.

자유전공학부도 신설됐다. 자유전공학부는 자연/인문 구분 모집하며, 입학계열과 무관하게 대학 내 모든 학과를 선택할 수 있다. 정시에선 자연계열 수능 일반전형2 88명, 농어촌학생·특성화고졸업자·기회균형전형 5명을 뽑는다. 인문계열은 수능 일반전형2 48명, 농어촌학생·기회균형전형 3명이다. 국방IT우수인재2전형(나군)은 국방디지털융합학과 7명을 선발한다. 1단계는 수능 100%로 5배수, 2단계는 수능 80%와 면접 20%를 반영하며 수능 최저학력기준은 수학, 탐구(2개 과목 평균) 등급 합 6 이내다. 공군본부 주관 항목인 신체검사, 체력검정, 신원조사는 적격 여부만 평가한다. 원서접수 기간은 29일 오전 9시부터 31일 오후 6시까지다.

