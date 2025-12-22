미디어커뮤니케이션학과 등 모집군 변경 [대학정시 특집]

건국대학교는 2026학년도 정시모집에서 총 1351명을 선발한다. 정원 내 선발 인원은 1208명으로 △가군 416명 △나군 566명 △다군 226명이다. 정원 외 전형에서는 기초생활 및 차상위 전형 64명, 농어촌학생 전형 79명 등 총 143명을 선발한다.

올해 일부 학과는 정시 모집군이 변경됐다. 다군에서 선발하던 문과대학 미디어커뮤니케이션학과는 올해 나군에서, 가군에서 선발하던 공과대학 전기전자공학부와 컴퓨터공학부는 다군에서 뽑는다. 기존 화공학부는 올해 화공·생명·에너지공학부 단위에서 모집한다. 또 기존 신산업융합학과와 K뷰티산업융합학과가 공과대학 산업경영융합학부로 합쳐졌다. 산업경영융합학부는 정원 내 모집인원 없이 정원 외 인원으로만 선발한다.

박종효 입학처장

문과대학 전체 학과, 사범대학 중 일어교육과·교육공학과·영어교육과, 예술디자인대학의 의상디자인학과-인문계, 매체연기학과는 ‘언어중심(A)’으로, 수능 국어 40%, 수학 30%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영한다. 이과대학·건축대학·공과대학·사회과학대학·경영대학·부동산과학원·융합과학기술원·생명과학대학·수의과대학·사범대학 수학교육과는 ‘수리중심(B)’으로, 국어 30%, 수학 40%, 탐구 20%, 영어 10%다. 예체능은 국어 45%, 영어 25%, 수학과 탐구 영역 중 반영 점수가 높은 영역을 30% 반영한다. KU자유전공학부는 A와 B 반영방법을 모두 적용한 뒤, 더 높은 점수를 반영해 합격자를 선발한다.



수능 반영방법은 국어·수학은 표준점수, 영어는 등급별 환산점수, 탐구는 백분위별 변환표준점수다. 변환표준점수에 대한 자세한 내용은 건국대 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다. 정시 원서접수 기간은 29∼31일이다. 실기고사는 내년 1월12일 현대미술학과와 영상학과를 시작으로 학과별로 1월21일까지 진행된다.

