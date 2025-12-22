지능형반도체공학과 10명에 4년 전액 장학금 [대학정시 특집]

중앙대학교는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원(4427명)의 44%인 1944명을 선발한다.

수능 일반전형에선 1704명을 뽑는다. 대부분의 모집단위는 학과별 모집을 진행하지만, 다군의 창의ICT공과대학은 전공개방으로 모집한다. 합격생은 입학 시 전자전기공학부와 융합공학부 중 선택할 수 있고, 2학년 진입 시 학부 변경 기회도 있다.

일반전형의 수능 영역별 반영 비율은 인문계열 사회과학대학·경영경제대학·간호학과 국어 30%, 수학 40%, 탐구 30%고, 그 외 인문계열 모집단위 전체는 국어 35%, 수학 30%, 탐구 35%다. 자연계열 모집단위는 국어 30%, 수학 35%, 탐구 35%를 반영한다. 탐구 영역 선택에 따른 지원 제한은 없지만, 인문대·사범대 지원자가 사회탐구를 응시하거나 자연계열 지원자가 과학탐구를 응시한 경우 변환표준점수의 5%를 가산점으로 부여한다.

이상명 입학처장

2026학년도에는 반도체 분야 인재를 양성하는 ‘지능형반도체공학과’가 신설됐다. 나군에서 10명을 선발하며, 입학생 전원에게 4년 등록금 전액을 지원한다. 또 AI학과(가군) 모집인원은 기존 18명에서 22명으로, 산업보안학과(나군)는 13명에서 16명으로 증원했다. AI학과·산업보안학과·첨단소재공학과 최초 합격자 전원에게도 4년 등록금 전액을 지원한다.



우수 인재를 위한 장학 혜택도 확대됐다. 수능 성적 우수자를 대상으로 하는 ‘중앙인재장학’은 국어·수학·탐구 백분위 합 288점 이상(영어 1등급)인 대상자에게 △4년 등록금 전액 지급 △연 300만원 학업지원비 지급 △생활관 신청 시 우선 입관 △본교 대학원 등록금 전액 지급 등의 혜택을 제공한다. 백분위 합 285점 이상(영어 1등급)에게도 4년 반액 장학금과 생활관 우선 선발 혜택을 부여한다. 원서 접수는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지다.

