고객보호 TF로 소비자중심경영 ‘인증’ [재테크 특집]

AI·디지털로 ‘고객 맞춤형’ 생존전략 2026년을 앞두고 금융권이 ‘인공지능(AI)’과 ‘디지털’을 무기로 고객 맞춤형 생존 전략을 짜고 있다. 변동성이 일상화된 투자 시장에서는 퇴직연금 디폴트옵션 수익률이나 상장지수펀드(ETF) 점유율 등 객관적인 성과가 돋보이는 상품을 눈여겨볼 만하다. 청년층을 겨냥해 AI로 만든 이색 쇼트폼 콘텐츠를 선보이거나, 전용 혜택을 담은 체크카드를 출시하며 소통 접점을 넓히는 움직임도 뚜렷하다. 아울러 온라인 쇼핑에 특화된 제휴 카드로 실속을 챙기거나, 시공간 제약 없는 디지털 웹세미나를 활용해 투자 안목을 높이는 것도 현명한 재테크 요령이다. 금융사가 소비자중심경영(CCM) 인증 등을 통해 고객 보호라는 기본을 충실히 지키고 있는지 따져보는 지혜도 필요하다.

서혜연 동양생명 CCO(왼쪽 두 번째)가 지난 12일 서울 서초구에서 열린 ‘2025년 소비자중심경영 우수기업 포상 및 인증서 수여식’에 참석해 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 동양생명 제공

우리금융그룹 계열사 동양생명은 적극적인 소비자중심경영 노력을 인정받아 지난 12일 공정거래위원회로부터 2025년 소비자중심경영(CCM) 인증을 새롭게 획득했다고 21일 밝혔다.



CCM은 기업의 모든 활동을 소비자의 관점에서 점검 및 개선하는지를 공정위와 한국소비자원이 평가하는 제도로, 2007년 도입 이후 국내에서 가장 권위 있는 소비자 친화 경영 인증으로 자리 잡았다.



동양생명은 올해 3월 소비자중심경영에 대한 실천 의지를 선포하며 경영체계 개선을 위해 소비자보호, 고객서비스, 보험금 심사 등 대고객 접점 부서로 구성된 태스크포스를 구성했다.



아울러 동양생명은 지난해 ‘보험금 리스크 감지 시스템(CRDS)’을 고도화해 저위험 청구는 심사시간을 단축하는 한편 고위험 청구는 집중 조사를 강화하고 있다.



자동심사 비율이 크게 확대되면서 전체 보험금 청구의 약 절반이 5분 내에 처리되고, 나머지도 대부분 1영업일 안에 지급이 가능해졌다.



서혜연 동양생명 금융소비자보호총괄책임자(CCO) 상무는 “이번 CCM 인증을 계기로 불완전판매 예방 등 금융소비자 보호 수준을 한층 더 강화해 신뢰받는 금융 파트너의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

