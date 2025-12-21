AI 쇼트폼 ‘오즈의 말법사’ 650만뷰 호응 [재테크 특집]

AI·디지털로 ‘고객 맞춤형’ 생존전략 2026년을 앞두고 금융권이 ‘인공지능(AI)’과 ‘디지털’을 무기로 고객 맞춤형 생존 전략을 짜고 있다. 변동성이 일상화된 투자 시장에서는 퇴직연금 디폴트옵션 수익률이나 상장지수펀드(ETF) 점유율 등 객관적인 성과가 돋보이는 상품을 눈여겨볼 만하다. 청년층을 겨냥해 AI로 만든 이색 쇼트폼 콘텐츠를 선보이거나, 전용 혜택을 담은 체크카드를 출시하며 소통 접점을 넓히는 움직임도 뚜렷하다. 아울러 온라인 쇼핑에 특화된 제휴 카드로 실속을 챙기거나, 시공간 제약 없는 디지털 웹세미나를 활용해 투자 안목을 높이는 것도 현명한 재테크 요령이다. 금융사가 소비자중심경영(CCM) 인증 등을 통해 고객 보호라는 기본을 충실히 지키고 있는지 따져보는 지혜도 필요하다.

삼성화재의 AI를 활용한 쇼트폼 영상 시리즈 ‘오즈의 말법사’. 삼성화재 제공

삼성화재는 인공지능(AI)을 활용해 제작한 쇼트폼 영상 시리즈 ‘오즈의 말법사’가 공개 8편 만에 누적 조회수 650만회를 기록했다고 21일 밝혔다.



‘오즈의 말법사’는 고전 명작 오즈의 마법사를 패러디한 세계관에 보험과는 어울리지 않을 법한 말장난과 예측 불가능한 전개를 결합한 AI 영상 시리즈다. ‘배가 상해서 배상책임’, ‘갱단 하니까 갱신이 떠올라’ 등 언어유희로 시작된 이야기는 질병과 상해의 차이, 무배당보험의 의미, 실손보험의 적용 조건 등 일상에 필요한 보험 정보로 자연스럽게 이어진다.



특히 이 시리즈는 보험에 대한 관심도가 낮은 20대를 겨냥해 제작됐다. 웃음을 앞세운 밈(유행소재) 형식의 영상이지만, 영상이 끝날 무렵에는 핵심적인 보험상식이 남도록 구성된 점이 특징이다.



아울러 캐릭터와 세계관, 대사 톤까지 기존 보험 콘텐츠에서는 보기 어려웠던 실험적인 연출에 젊고 독창적인 콘텐츠를 더했다. 지금까지 총 8편의 ‘오즈의 말법사’ 시리즈가 공개됐으며, 내년 초까지 총 18편이 제작될 예정이다.



삼성화재 관계자는“20대 사이에서 실제로 유행하는 언어와 방식으로 보험을 이야기하고 싶었다”며 “AI기반 제작을 통해 제작 효율성을 높인 만큼, 보다 빠르고 다양한 콘텐츠로 고객 중심의 소통을 지속해서 이어가겠다”고 밝혔다.

