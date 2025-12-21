G마켓·옥션서 최대 4만 포인트 적립 [재테크 특집]

AI·디지털로 ‘고객 맞춤형’ 생존전략 2026년을 앞두고 금융권이 ‘인공지능(AI)’과 ‘디지털’을 무기로 고객 맞춤형 생존 전략을 짜고 있다. 변동성이 일상화된 투자 시장에서는 퇴직연금 디폴트옵션 수익률이나 상장지수펀드(ETF) 점유율 등 객관적인 성과가 돋보이는 상품을 눈여겨볼 만하다. 청년층을 겨냥해 AI로 만든 이색 쇼트폼 콘텐츠를 선보이거나, 전용 혜택을 담은 체크카드를 출시하며 소통 접점을 넓히는 움직임도 뚜렷하다. 아울러 온라인 쇼핑에 특화된 제휴 카드로 실속을 챙기거나, 시공간 제약 없는 디지털 웹세미나를 활용해 투자 안목을 높이는 것도 현명한 재테크 요령이다. 금융사가 소비자중심경영(CCM) 인증 등을 통해 고객 보호라는 기본을 충실히 지키고 있는지 따져보는 지혜도 필요하다.

삼성카드가 G마켓·옥션과 협업해 출시한 ‘G마켓 삼성카드’. 삼성카드 제공

삼성카드는 G마켓·옥션과 협업해 출시한 ‘G마켓 삼성카드’가 인기몰이를 하고 있다고 21일 밝혔다.



‘G마켓 삼성카드’는 G마켓·옥션에서 쇼핑뿐 아니라 일상의 다양한 소비에서도 혜택을 제공한다. G마켓·옥션의 공식 홈페이지나 앱에서 결제 시 최대 5%포인트 적립을 제공한다. 전월 실적에 따라 최대 4만포인트까지 적립해준다. 또 △편의점·배달앱·대중교통 등 카드사용 빈도가 높은 업종에서 3% △할인점·백화점·의료·학원 등 생활 밀착형 업종에서 3% △매달 결제하는 통신비 5% △매일 접하는 넷플릭스·유튜브 등 디지털 콘텐츠 20% △해외 가맹점 2% 적립 등 다양한 영역에서 포인트를 적립받을 수 있다. 포인트 적립 혜택은 전월 이용금액 40만원 이상 시 받을 수 있으며, 해외 가맹점 이용 시 제공되는 포인트 적립은 전월 실적과 상관없이 제공된다.



아울러 ‘G마켓 삼성카드’로 적립된 포인트는 G마켓·옥션뿐 아니라 일반 삼성카드 포인트 가맹점에서도 사용 가능하다. 전월 이용실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수와 출시 기념 이벤트 등 세부적인 내용은 삼성카드와 G마켓 홈페이지·앱에서 확인할 수 있다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(VISA 카드) 모두 1만5000원이다.

