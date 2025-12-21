‘에스라운지’로 디지털 우수고객 관리 [재테크 특집]

AI·디지털로 ‘고객 맞춤형’ 생존전략 2026년을 앞두고 금융권이 ‘인공지능(AI)’과 ‘디지털’을 무기로 고객 맞춤형 생존 전략을 짜고 있다. 변동성이 일상화된 투자 시장에서는 퇴직연금 디폴트옵션 수익률이나 상장지수펀드(ETF) 점유율 등 객관적인 성과가 돋보이는 상품을 눈여겨볼 만하다. 청년층을 겨냥해 AI로 만든 이색 쇼트폼 콘텐츠를 선보이거나, 전용 혜택을 담은 체크카드를 출시하며 소통 접점을 넓히는 움직임도 뚜렷하다. 아울러 온라인 쇼핑에 특화된 제휴 카드로 실속을 챙기거나, 시공간 제약 없는 디지털 웹세미나를 활용해 투자 안목을 높이는 것도 현명한 재테크 요령이다. 금융사가 소비자중심경영(CCM) 인증 등을 통해 고객 보호라는 기본을 충실히 지키고 있는지 따져보는 지혜도 필요하다.

삼성증권이 디지털 우수고객을 대상으로 ‘에스라운지 웹세미나’를 진행하는 모습. 삼성증권 제공

삼성증권이 디지털 우수고객을 대상으로 진행하는 ‘에스라운지(S.Lounge)’ 웹세미나가 투자자들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다고 21일 밝혔다.



에스라운지는 디지털 PB(프라이빗뱅커) 투자상담, 리서치톡 등을 제공하며 디지털 우수고객의 자산 관리를 돕는 비대면 전용 서비스로 2022년 10월 시작했다. 그중 월평균 3회 열리는 웹세미나는 단순 강의 형식을 넘어 실시간 질의응답을 통한 양방향 소통을 제공해 인기가 높다. 이에 힘입어 올해 세미나 신청 고객 수는 서비스 초기인 2022년 대비 약 2.6배 급증했다.



이달 16일 신동찬 세무사가 진행한 ‘금융투자 절세 방안’ 세미나에는 약 2500명의 고객이 참여했고, 지난 11월 진행된 연금 전략 세미나에는 회차당 3000명 이상이 신청하기도 했다. 온·오프라인 연계 활동도 활발하다. 3일 서초삼성금융캠퍼스에서 오프라인으로 개최된 ‘2026 금융투자 콘퍼런스’에는 300여명이 참석해 내년도 국내외 주식 시장 전망과 핵심 섹터 분석, 연금 포트폴리오 구성 전략 등 실질적인 투자 정보를 공유했다.



삼성증권 관계자는 “디지털 우수고객들이 가장 궁금해하는 주제를 중심으로 프로그램을 구성하다 보니 참석 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 설명했다.

