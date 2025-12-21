퇴직연금 디폴트옵션 연간 수익률 1위 [재테크 특집]

AI·디지털로 ‘고객 맞춤형’ 생존전략 2026년을 앞두고 금융권이 ‘인공지능(AI)’과 ‘디지털’을 무기로 고객 맞춤형 생존 전략을 짜고 있다. 변동성이 일상화된 투자 시장에서는 퇴직연금 디폴트옵션 수익률이나 상장지수펀드(ETF) 점유율 등 객관적인 성과가 돋보이는 상품을 눈여겨볼 만하다. 청년층을 겨냥해 AI로 만든 이색 쇼트폼 콘텐츠를 선보이거나, 전용 혜택을 담은 체크카드를 출시하며 소통 접점을 넓히는 움직임도 뚜렷하다. 아울러 온라인 쇼핑에 특화된 제휴 카드로 실속을 챙기거나, 시공간 제약 없는 디지털 웹세미나를 활용해 투자 안목을 높이는 것도 현명한 재테크 요령이다. 금융사가 소비자중심경영(CCM) 인증 등을 통해 고객 보호라는 기본을 충실히 지키고 있는지 따져보는 지혜도 필요하다.

올해 3분기 전체 퇴직연금사업자 중 디폴트옵션 연간 수익률 1위를 기록한 한국투자증권. 한국투자증권 제공

한국투자증권은 업계 최고 수준의 퇴직연금 운용 성과를 기록하며 연금 자금 유입세를 이어가고 있다고 21일 밝혔다.



고용노동부의 ‘2025년 3분기 디폴트옵션(사전지정운용제도) 현황’에 따르면 한국투자증권의 ‘디폴트옵션 적극투자형 BF1’은 연간 수익률 32.83%로 전체 퇴직연금사업자의 포트폴리오 가운데 가장 높았다.



같은 기간 ‘중립투자형 포트폴리오2’도 18.19%의 연간 수익률로 해당 부문에서 가장 좋은 운용 성과를 나타냈다. 전체 포트폴리오의 평균이 적극투자형 14.72%, 중립투자형 10.18%, 안정투자형 6.57% 수준에 그친 점을 감안하면 격차가 돋보인다.



한국투자증권 디폴트옵션 상품은 지난해 1분기부터 매 분기 독보적인 수익률을 기록해 왔다.



올해 3분기까지 7개 분기 중 6개 분기에서 전체 사업자 기준 1위를 기록했다. 아울러 한국투자증권은 최근 고용부가 발표한 ‘2025년 우수 퇴직연금사업자 평가’에서 전체종합평가 상위 10% 사업자로 선정됐다.



‘퇴직연금사업자 평가’는 운용성과, 수수료 적정성, 조직·서비스 역량 등을 중심으로 매년 집행되는 법정 평가다. 한국투자증권은 운용상품 역량, 원리금보장 수익률 성과, 디폴트옵션 등에서 모두 상위 10% 사업자에 이름을 올렸다.

