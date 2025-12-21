트럼프, 美 외교관 군기 잡기… 주한 대사 공백 장기화하나

미국 국무부에 ‘칼바람’이 몰아치고 있다. 전임 조 바이든 행정부 시절 임명된 특임 대사는 물론 직업 외교관 출신 대사들에게도 소환 명령이 날아들기 때문이다. 이는 미국 외교관들에 대한 도널드 트럼프 대통령의 깊은 불신이 반영된 조치로 풀이된다. 1년 가까이 공석인 주한 미국 대사 임명도 더욱 늦어질 수 있다는 우려가 제기된다.

마코 루비오 미국 국무부 장관(왼쪽)이 도널드 트럼프 대통령에게 귀엣말로 은밀한 보고를 하고 있다. 루비오는 트럼프의 핵심 측근으로 꼽힌다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 미국 정치 전문 매체 ‘폴리티코’에 따르면 트럼프 행정부는 바이든 행정부 시절 외국 대사로 임명된 직업 외교관들을 대거 본국으로 불러들이고 나섰다. ‘2026년 1월 15일까지 귀국하라’는 명령인데, 사실상 해임 통보인 셈이다. 현재까지 20여명의 대사가 이 같은 통지를 받은 것으로 알려졌다. 대부분 동아시아와 태평양 지역 국가에서 근무하는 대사들이라고 미국외교관협회(AFSA)는 전했다.

대통령이 정치적 이유에서 임명한 특임 대사들은 정권 교체와 동시에 물러나는 것이 관행이다. 하지만 직업 외교관 출신 대사를 정권이 바뀌었다고 교체하는 것은 직업 외교관 제도가 탄탄하게 확립된 미국에선 대단히 이례적인 일이다. 직업 외교관의 최고 직급에 해당하는 이른바 ‘경력 대사’(career ambassador)의 경우 미군과 비교하면 4성 장군 및 제독과 동등한 예우를 받는다.

이를 두고 국무부와 그 소속 외교관들에 대한 트럼프의 오랜 불만이 작용했다는 분석이 제기된다. 트럼프 1기 행정부 시절인 2020년 5월로 거슬러 올라가 보자. 미 중서부 미네소타주(州) 미니애폴리스에서 절도 혐의를 받던 흑인 조지 플로이드(당시 46세)가 백인 경찰관들에게 붙잡혀 가혹 행위를 당하다가 끝내 사망한 사건이 벌어졌다. 미 전역에서 인종 차별, 특히 흑인 차별에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다. 이들은 ‘흑인 목숨도 소중하다’(BLM: Black Lives Matter)라는 구호를 내걸었는데, 당시 한국을 비롯해 세계 각국에 주재한 미 대사관 및 영사관 중에도 청사 외벽이나 인터넷 홈페이지 등에 이 ‘BLM’ 배너를 내걸고 지지 의사를 표명한 공관이 있었다.

지난 2020년 6월 서울 광화문 주한 미국 대사관 외벽에 내걸린 대형 ‘BLM’ 배너의 모습. 당시 미 대사관은 흑인 차별 반대 시위에 대한 지지 및 연대 의사 표명을 위해 ‘BLM’ 배너를 내걸었으나, 도널드 트럼프 대통령이 강한 불쾌감을 드러냄에 따라 국무부의 긴급 지시로 이틀 만에 철거했다. 세계일보 자료사진

서울 광화문 미국 대사관의 경우 ‘BLM’ 배너를 시민들 눈에 잘 띄는 곳에 설치해 국내 언론에 대대적으로 보도되기도 했다. 당시 백악관이 강한 불쾌감을 드러냄에 따라 국무부의 긴급 지시를 받은 미 대사관은 이틀 만에 배너를 철거해야 했다. 그때부터 국무부를 ‘진보주의 온상’으로 지목한 트럼프는 올해 1월 두 번째 대통령 임기를 시작한 직후 외교관을 비롯한 국무부 직원 수천명을 해고했다.

AFSA 존 딘켈먼 회장은 폴리티코와의 인터뷰에서 “직업 외교관 출신 대사들의 조기 교체는 미국 외교의 위상에 부정적 영향을 미칠 것”이라고 걱정했다. 미 상원 외교위원회 진 샤힌(민주당·뉴햄프셔) 상원의원은 “현재 대사직 약 80개가 공석”이라며 “정권과 상관없이 직무를 수행하는 성실하고 유능한 경력 외교관들의 교체는 국제사회에서 미국의 리더십을 중국과 러시아에 빼앗기는 결과를 초래할 것”이라고 트럼프 행정부를 비판했다.

지난 1월 7일 필립 골드버그 주한 미국 대사가 한국 근무를 마치고 인천국제공항을 통해 미국으로 출국하기 전 취재진에게 작별의 뜻으로 손을 흔들고 있다. 세계일보 자료사진

한국의 경우 바이든 행정부 때 임명된 필립 골드버그 대사가 올해 1월 7일 본국으로 돌아간 뒤 대사 대리 체제가 이어지고 있다. 골드버그 전 대사의 뒤를 이을 후임자 선정은 후보군조차 베일에 가려진 채 차일피일 미뤄지고 있다. 오는 1월 7일이면 주한 미국 대사 공백 1년이 된다. 외교가에선 “트럼프의 ‘미국 우선주의’ 정책을 한국에서 제대로 밀어붙일 적임자를 찾느라 시간이 걸리는 것”이란 해석이 나온다.

