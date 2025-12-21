서울 한낮 최고 2도 '쌀쌀'…강풍에 체감온도도 '뚝'

일요일인 21일은 서울의 낮 최고기온이 2도에 불과해 쌀쌀한 날씨를 보이겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -1.7도, 인천 -1.7도, 수원 -1.4도, 춘천 -1.1도, 강릉 3.7도, 청주 0.5도, 대전 -0.2도, 전주 1.2도, 광주 4.5도, 제주 8.5도, 대구 4.6도, 부산 9.1도, 울산 6.8도, 창원 7.4도 등 이다.

12일 서울 종로구 광화문네거리에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

낮 기온은 0∼8도로 예보됐다.



바람도 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강 관리에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.



이날 수도권과 강원도는 대체로 맑겠으나 그 밖의 전국에는 가끔 구름이 많다가 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다.



울릉도·독도에는 22일까지 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다.



미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보일 것으로 예상된다. 다만 전날 유입된 국외 미세먼지의 영향으로 부산은 아침까지 '나쁨' 수준일 것으로 보인다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼4.0m, 남해 1.5∼3.5m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



기사의 원 데이터인 기상청 기상예보는 웹사이트(https://www.weather.go.kr)에서도 확인할 수 있습니다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지