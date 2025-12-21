“활기 도는 교육업계” 겨울방학 회원 늘리기 돌입한 기업들

본격적인 겨울방학 시즌에 들어서면서 교육업계에도 모처럼 활기가 돌기 시작했다. 교육기업들이 가족 및 지인 소개, 굿즈 및 경품 이벤트 등을 내세워 회원 모집을 위한 각양각색 프로모션에 돌입했기 때문이다.

윤선생 제공

21일 업계에 따르면 영어교육 전문기업 윤선생은 소개 이벤트에 힘을 싣고 있다. 화상영어 브랜드 윤선생베이직은 가족회원을 겨냥해 내년 1월 31일까지 ‘패밀리 페스타’를 진행한다. 현재 윤선생으로 학습 중인 회원의 형제, 자매 등 직계 가족이 새롭게 화상영어 학습을 시작하면 한 달 학습비 무료 혜택을 받을 수 있다. 이벤트는 부모, 조부모 등도 해당되며 가족 여러 명이 동시에 새로 가입해도 혜택이 적용된다. 윤선생은 신규 회원 프로모션 ‘겨울방학 페스타’도 운영한다. 윤선생베이직을 12개월 약정으로 가입한 신규 회원이면 누구나 ‘삼성 갤럭시핏 3’를 받을 수 있다.

발빠르게 예비 초등 회원 공략에 나선 기업도 있다. 대교는 새 회원 모집의 일환으로 첫 등굣길을 위한 안전 굿즈를 증정하는 ‘안전 입학 캠페인’을 기획했다. 오는 12월 31일까지 대교 눈높이, 써밋, 솔루니 학습 신청을 완료하면 추첨을 거쳐 책가방에 매달 수 있는 대교 교통안전키링을 증정한다. 또, 눈높이프리스쿨 신규 회원 중 선착순 500명에게 멀리서도 눈에 잘 띄는 대교 교통안전우산을 제공한다. 당첨자는 2월 10일 발표 예정이다.

풍성한 경품 이벤트에도 이목이 쏠린다. 비상교육 온리원은 무료체험 신청 후 학습기 로그인을 하면 경품을 주는 프로모션을 마련했다. 한샘 각도조절 책상세트 및 시디즈 의자, 로보락 로봇청소기를 비롯해 신세계상품권, 투썸플레이스 케이크 교환권, 스타벅스 커피 교환권 등을 추첨 증정한다. 이벤트 기간은 2026년 1월 31일까지다. 12월 31일까지 24개월 상품을 결제한 고객에게 배달의민족 등 8만원 상당의 상품권을 추가 지급한다.

교원은 앰버서더를 활용한 잠재 회원 확보에 나섰다. 교원은 인스타그램을 활발히 운영 중인 구몬회원 본인 혹은 구몬회원 자녀를 둔 학부모를 대상으로 12월 28일까지 앰버서더 4기 지원 접수를 받는다. 모집 부문은 유·초등 40명, 중·고등 20명, 성인 40명 등 총 3개 부문 100명이다. 앰버서더로 최종 선정되면 2026년 1월부터 6월까지 학습 후기, 상품 출시, 공부 노하우 등 구몬학습 브랜드의 홍보 콘텐츠를 제작하게 된다.

업계 관계자는 “겨울방학은 새 학년 진급을 앞두고 회원 이동이 가장 활발한 시기인 만큼 매력적인 혜택을 내세운 이벤트들이 꾸준히 이어질 전망”이라고 말했다.

