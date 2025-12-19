삼성전자, 스마트홈 카메라 표준 경쟁서 ‘업계 최초’ 타이틀 가져갔다

삼성전자의 스마트 홈 플랫폼 스마트싱스가 업계 최초로 ‘매터(Matter) 1.5’ 기반 카메라 표준을 적용한다고 19일 밝혔다. 이를 통해 스마트싱스는 스마트홈 플랫폼 중 가장 폭넓은 매터 기기 지원 체계를 구축하게 됐다.

매터는 민간 표준 단체 CSA가 기기 간 호환성 확대를 위해 제정한 글로벌 스마트 홈 연결 표준이다. 삼성전자는 CSA가 지난 11월 발표한 매터 1.5를 스마트싱스에 적용하는 업데이트를 이달 말부터 순차적으로 진행한다.

스마트싱스는 기존 매터 기반 조명·도어록·스위치·각종 센서류 등 라인업에 카메라까지 추가하게 됐다. 매터 1.5의 카메라 표준은 실내외 보안, 출입문 비디오 도어벨 등 다양한 용도의 카메라를 지원하며 △라이브 영상 재생 △양방향 대화 △모션 감지 알림 △이벤트 영상 저장 △팬·틸트·줌 제어 등 다양한 편의 기능을 포함한다.

이번 업데이트로 카메라 제조사들은 별도의 API에 맞출 필요 없이 매터의 SDK 기반으로 손쉽게 스마트싱스 연동 카메라를 출시할 수 있다.

사용자들의 카메라 선택 폭도 한층 넓어진다. 삼성전자는 아카라, 이브, 울티캠 등과 협업해 매터 표준 기반 카메라 개발을 진행하고 있다. 이 카메라들은 내년 3월부터 순차 출시될 예정이다.

정재연 삼성전자 AI 플랫폼 센터 부사장은 “스마트싱스는 다양한 브랜드와 프로토콜의 제품·서비스를 하나로 연결해 고객에게 일관되고 통합된 경험을 제공하고 있다”며 “고객 경험 혁신을 위해 매터를 비롯한 업계 표준 협력을 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.

한편 스마트싱스는 WWST(Works With SmartThings) 인증 프로그램을 통해 전 세계 390개 이상의 파트너사와 4700종 이상의 기기를 지원하고 있다. 매터 1.5 표준도 가장 빠르게 적용해 58종의 매터 호환 기기를 지원 중이다. 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 ‘더 퍼스트룩’ 행사를 통해 스마트싱스의 새로운 기능을 선보일 예정이다.

