현대차, 더 뉴 스타리아 출시

더 뉴 스타리아 외장(투어러). 사진=현대자동차 제공

현대자동차가 상품 경쟁력을 대폭 강화한 대표 다목적 차량(MPV, Multi-Purpose Vehicle) ‘더 뉴 스타리아(The new STARIA)’를 17일(수) 출시했다.

더 뉴 스타리아는 2021년 4월 출시 이후 약 4년 8개월만에 새롭게 선보이는 부분변경 모델로 완성도 높은 디자인과 다양한 편의 사양을 갖춰 국내 MPV 시장 고객의 기대를 충족시킬 상품성을 확보했다.

더 뉴 스타리아 라인업은 용도에 따라 △일반 모델 ‘더 뉴 스타리아(투어러 LPI 11인승, 하이브리드 9∙11인승/카고 LPI 3∙5인승, 하이브리드 2∙5인승)’ △승용 고급 모델 ‘더 뉴 스타리아 라운지(LPI 7인승, 하이브리드 7∙9인승)’로 운영된다.

더 뉴 스타리아는 △하이테크 감성을 강조한 외장 △12.3인치 대형 디스플레이가 탑재된 내장 △개선된 전∙후륜 서스펜션을 통한 안정적 주행 성능 △흡차음재 강화로 확보한 정숙성 △동급 최고 편의사양 등이 특징이다.

더 뉴 스타리아는 하이브리드와 LPG 두 가지 파워트레인으로 운영된다.

하이브리드 모델은 1.6 터보 하이브리드 엔진이 적용돼 최고 13.1km/ℓ의 연비와 엔진 최고 출력 180마력, 최대 토크 27.0kgf∙m의 우수한 성능을 갖췄다.

LPG의 경우 스마트스트림 LPG 3.5 엔진을 탑재해 최고 6.9km/ℓ의 연비, 최고출력 240마력, 최대 토크 32.0kgf·m의 동력성능을 갖췄다. (※ 하이브리드(카고 2∙5인승 17인치 휠 기준), LPG(카고 3∙5인승 17인치 휠 빌트인캠 미적용 기준))

더 뉴 스타리아는 전∙후륜 서스펜션을 개선하고 차체 흡차음재를 강화해 주행 안전성과 실내 정숙성을 크게 높였다.

전륜 서스펜션은 차체와 서브프레임 연결부의 강성을 높이고 서브프레임에 부싱을 적용해 노면 충격 대응력을 강화했으며, 이를 통해 고속 주행과 직진 주행 상황에서 차체 움직임을 보다 안정적으로 제어할 수 있게 했다.

카고 모델은 후륜 쇽업소버 밸브를 개선해 감쇠력의 자유도를 높임으로써 차량 거동 안정성과 일반 도로에서의 승차감을 향상시켰다.

라운지 모델의 후륜 서스펜션에는 하이드로 부싱을 적용해 충격 흡수 및 진동 저감 능력을 향상시켜 주행 감성을 한층 끌어올렸다.

또한 현대차는 더 뉴 스타리아 엔진룸과 실내 사이에 적용되는 차음재 두께를 늘려 가속 및 정차 상황에서 발생하는 엔진 소음 유입을 줄였으며, 차량 후측면과 하부에 흡음재를 추가해 실내 정숙성을 높였다.

더 뉴 스타리아 카고 판매 가격은 3.5 LPI △3인승 스마트 3,259만 원 △3인승 모던 3,412만 원 △5인승 스마트 3,333만 원 △5인승 모던 3,490만 원, 1.6 터보 하이브리드 △2인승 스마트 3,617만 원 △2인승 모던 3,745만 원 △5인승 스마트 3,686만 원 △5인승 모던 3,820만 원이다.

투어러는 3.5 LPI △11인승 스마트 3,502만 원 △11인승 모던 3,659만 원, 1.6 터보 하이브리드 △9인승 스마트 3,876만 원 △9인승 모던 3,999만 원 △11인승 스마트 3,870만 원 △11인승 모던 3,999만 원이다.

라운지는 3.5 LPI △7인승 인스퍼레이션 4,705만 원, 1.6 터보 하이브리드 △7인승 인스퍼레이션 5,021만 원 △9인승 프레스티지 4,499만 원 △9인승 인스퍼레이션 4,876만 원이다. (※2025년 기준 7인승 모델 개소세 3.5% 기준)

현대차 관계자는 “넓은 공간과 미래지향적인 디자인으로 고객의 사랑을 받아온 스타리아가 인포테인먼트와 편의 사양을 강화해 돌아왔다”며 “앞으로도 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 지속적인 상품성 개선과 차별화된 고객 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

