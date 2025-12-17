방첩사 계엄 연관 중령·4급 이상 29명 전원 원대복귀

12·3 비상계엄과 관련된 국군방첩사령부 소속 중령 및 4급 이상 관련자 29명 전원이 각 군으로 원대 복귀하거나 소속 전환됐다.
정빛나 국방부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 "방첩사는 현재 모든 부대원을 대상으로 근무적합성 평가를 시행하고 있다"면서 이렇게 밝혔다.
근무적합성 평가는 주기적으로 진행되는데, 이번엔 계엄 당시 국회와 선거관리위원회 출동과 관련된 이들에 대해 중점적으로 이뤄졌다.
국방부에 따르면 1차 평가 대상은 400여 명으로, 181명이 계엄과 관련된 것으로 파악됐다.
계엄 관련자 중 31명을 원대 복귀(군무원은 소속 전환) 조치했는데, 중령 및 4급 이상 29명은 전원 여기에 포함됐다.
여기에 계엄 무관자 26명을 더해 총 57명에 대해 방첩 특기를 해제하고 원대 복귀 조치가 이뤄졌다고 국방부는 설명했다.
계엄 관련자 중 원복 대상에 포함되지 않은 소령 이하 부대원 150명에 대해서는 방첩사 내에서 근무 부대를 변경하는 강제 보직 조정을 단행하기로 했다.
정 대변인은 "비상계엄과 관련된 방첩부대원 181명은 전원 원복 또는 보직 조정 조치될 예정"이라고 밝혔다.
국방부는 계엄 때 핵심 역할을 한 방첩사 개편을 내년까지 마치겠다고 발표한 바 있다.
한편, 국방특별수사본부는 조만간 국군심리전단에 대한 조사 결과를 국방부로부터 넘겨받아 대북전단작전 재개 결정 과정 등에 대한 세부 수사에 착수할 예정이다.
