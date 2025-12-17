‘동물농장 아저씨’ 안지환, 활동 중단 “건강상 이유”

크리오스엔터테인먼트 제공

‘동물농장 아저씨’로 유명한 성우 안지환이 24년 만에 건강문제로 방송 활동을 중단한다.

소속사 크리오스엔터테인먼트는 16일 "안지환이 건강 이상으로 현재 진행하는 프로그램에서 잠정 하차하고, 몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정"이라고 밝혔다. 동물농장과 국군방송 '신나는 라디오' 등에서 물러날 계획이다.

32년간 국민 성우로 활동한 그가 건강상의 이유로 활동을 중단한 것은 이번이 처음이다.

1993년 MBC 공채 성우로 데뷔한 안지환은 애니메이션 '스펀지밥', '슬램덩크', '올림포스 가디언', MBC '라디오스타', JTBC '방구석 1열' 등 다양한 분야의 방송에서 목소리 연기를 펼쳤다. 또한, 영화 '은하', '바라던 바다', 드라마 '사랑의 안단테', '강남스캔들' 등 다양한 작품을 통해 배우 활동도 펼쳤다. 특히 SBS 'TV 동물농장'에서 무려 24년간 메인 성우를 맡아 대중에게 '동물농장 아저씨'로도 사랑받고 있다.

