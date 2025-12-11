[부고] 어경선씨 별세 외

▲어경선씨 별세, 조순란씨 남편상, 어홍(삼성서울병원 교수)·수·현숙씨 부친상, 이상림씨 시부상=10일 충주의료원 발인 13일 오전 6시30분 (043)871-0444
▲좌성일씨 별세, 좌호철씨(삼성서울병원 커뮤니케이션팀장) 부친상=10일 부산 동아대병원 발인 13일 오전 8시 (051)256-7070
▲성순경씨 별세, 강주연(고려대구로병원 간호팀장)·민정씨(주부) 모친상, 신승정씨(한화생명 보험심사팀 근무) 장모상=11일 고려대안암병원 발인 13일 오전 8시 19분 (070)7816-0235
▲이해구씨(57대 내무부 장관·20대 경기도지사·8대 치안본부장·13~16대 국회의원·전 두원공대 총장) 별세, 박경점씨 남편상, 이창주·형주·우주·정주씨 부친상=10일 서울아산병원 발인 15일 오전 8시 20분 (02)3010-2000
▲박인숙씨 별세, 이창호(한국투자증권 금융센터본부장)·창준·창현·정하·수연씨 모친상, 류경숙·서을주·박현숙씨 시모상, 한종수·김대규씨 장모상=10일 서울아산병원 발인 12일 오전 6시40분 (02)3010-2000
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지