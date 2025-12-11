광주대표도서관 '와르르'…"2층 옥상 붕괴…지지대 설치못해"

광주대표도서관 공사장 붕괴 사고는 콘크리트 타설 중이던 2층 옥상부터 지상까지 연쇄적으로 무너진 것으로 파악됐다.



11일 연합뉴스 취재를 종합하면 붕괴 사고는 콘크리트 타설 중이던 2층 옥상에서 시작된 것으로 추정된다.



옥상층 절반가량은 이미 콘크리트 타설 작업을 마치고 양생을 마친 상태였고, 나머지 절만 가량을 타설하던 중 붕괴 사고가 발생한 것으로 알려졌다.



특히 옥상층 콘크리트 타설을 지지할 수 있는 지지대는 설치되지 않았다는 증언도 나왔다.

공사 현장 관계자는 "옥상층이 붕괴하면서 연쇄적으로 1층도 무너진 것으로 추정된다"며 "층간 간격이 높아 동바리 등 지지대는 설치하지 못한 것으로 알고 있다"고 말했다.



붕괴 사고는 이날 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 조성되는 '광주대표도서관' 공사현장에서 발생했다.



광주대표도서관은 광주시가 옛 상무소각장 부지에 516억원을 들여 연면적 1만1천286㎡, 지하2층∼지상2층 규모로 지어질 예정이었다.

