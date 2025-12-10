“위기 벗어난 시민이 이웃 돌본다”… 화성시, ‘순환 공동체’ 먹거리 코너 실험

“단순히 물품을 제공하는 곳이 아니라, 위기에서 벗어난 시민이 다시 다른 이웃을 돌볼 수 있는 따뜻한 순환형 공간입니다.”

10일 경기 화성시의 나래푸울푸드마켓. 이곳을 방문한 정명근 시장은 꼼꼼하게 이곳저곳을 둘러봤다. 선반 높낮이와 물품 보관함, 접근성 등을 살펴보던 그는 자칫 이용자를 향한 시선이 정서적 압박감을 주지 않을까 염려하며 개선점을 주문했다.

정명근 화성시장(왼쪽)이 10일 나래울푸드마켓을 방문해 ‘먹거리 기본보장코너(그냥드림)’ 관련 서류를 살펴보고 있다. 화성시 제공

화성시에 따르면 시는 이달 1일부터 경제적 어려움을 겪는 시민 누구나 먹거리와 생필품을 지원받도록 ‘먹거리 기본보장코너(그냥드림)’를 운영 중이다.

나래울푸드마켓과 행복나눔푸드마켓에 설치해 운영하는 코너에선 별도의 신청 절차 없이 방문자들이 즉석식품, 즉석밥, 라면, 통조림 등 생필품 3~5개 품목을 곧바로 받을 수 있다.

해당 코너에선 화성시금융복지상담지원센터와 연계한 상담 서비스도 제공된다. 안내문을 비치해 두 차례 이상 방문한 시민이 요청하면 기회가 주어진다.

화성시의 ‘먹거리 기본보장코너’. 화성시 제공

시 관계자는 “먹거리 등 어려움을 겪는 시민이 채무나 지출 압박 등 복합적 경제 문제에 놓여있는 상황을 고려했다”고 설명했다.

읍면동 행정복지센터, 화성시정신건강복지센터, 한국토지주택공사(LH)·경기주택도시공사(GH), 치매안심센터, 화성시일자리센터 등과 협력해 맞춤형 지원도 추진하고 있다.

또 기부행사 확대 등 지역 나눔 기반을 강화하고, 도움이 필요했던 시민이 회복 이후 자연스럽게 기부자로 참여할 수 있는 구조를 마련했다.

이날 현장을 둘러본 정 시장은 “먹거리 기본보장코너는 따뜻한 순환의 공동체로 성장할 수 있는 공간”이라며 “‘누구도 굶지 않는 도시’와 ‘서로의 삶을 지탱해 주는 도시’로 굳건히 자리 잡도록 살피겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지