400년 전통 고창 ‘지주식 김’, 양식 중단 위기 넘기고 첫 수확 재개

전북 고창군의 400년 전통 지주식 김 양식이 중단 위기를 극복하고 올해 겨울 들어 첫 수확에 돌입했다. 고창군은 심원면 만돌 갯벌에서 전통 지주식 김 양식이 본격적으로 재개돼 올해 첫 물김 수확을 시작했다고 10일 밝혔다.

고창 지주식 김은 연간 물김 600t 생산과 마른김 가공 매출을 포함해 70억원 규모의 지역 대표 특산업이었으나, 지난해 인접한 전남 영광 한빛 원전 보상 소멸로 어민 생계가 흔들리며 존립이 위협받았다.

전북 고창군 심원면 만돌 갯벌에서 어민들이 전통 지주식 양식으로 생산한 물김을 수확하고 있다. 고창군 제공

이에 군은 해양수산부와 협력해 수심 제한 완화를 골자로 한 양식산업발전법 시행령 개정을 건의했고, 지난해 7월 법령 개정 이후 한빛원전과 협의해 같은 해 9월 전북도로부터 지주식 김 한정면허 승인을 받았다. 이후 10월 최종 면허 처분을 통해 어장을 다시 열었다.

이번에 조성된 어장은 심원면 만돌 일대 해역에 200㏊ 규모로, 일반적인 부유식 양식과 달리 갯벌에 지주를 박고 김발을 설치하는 재래식 방식을 그대로 유지한다. 간조 때 하루 4~5시간 자연 햇빛에 김발이 노출돼 자연 살균 효과를 얻을 수 있어 약품 세척이 필요 없는 청결한 생산이 가능하다는 점이 특징이다.

어장이 위치한 고창 만돌 갯벌은 유네스코 생물권보전지역으로 지정된 청정 구역으로, 건강한 갯벌 생태계가 유지돼 전통 방식의 고품질 김 생산에 적합한 환경을 갖추고 있다.

고창군은 앞으로 천혜의 자연환경에서 전통 방식으로 생산된 김을 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게 선보일 계획이다. 심덕섭 고창군수는 “친환경 김 그물망과 물김포대, 종자 구입 지원 등 다각적인 지원을 통해 고품질 전통 김 생산을 뒷받침할 것”이라고 말했다.

