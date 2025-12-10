“어쩐지 싸고 양 많더라”…수산시장 찌꺼기 주워 판 식당

도쿄의 한 수산시장에서 버려진 생선뼈를 몰래 가져와 식당 손님들에게 제공한 중국인 식당 업주가 경찰에 체포됐다.

9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신 보도에 따르면, 일본 경찰은 지난달 28일 중국 국적의 66세 여성 A씨를 절도와 무단침입 혐의로 체포했다.

조사 결과 A씨는 지난달 21일 도쿄 도요스 시장의 수산 도매 건물에 침입, 참치 등심과 등뼈 등 폐기물 30㎏(시가 210엔·약 2000원 상당)을 가져간 것으로 확인됐다.

도쿄 도요스 시장. 연합뉴스

경찰이 공개한 CCTV에는 자전거를 타고 생선 부산물 집하장에 도착한 A씨가 버려진 부위를 스티로폼 상자와 자전거 바구니에 담아가는 모습이 담겼다. 그는 다음 날인 22일에도 같은 장소를 다시 찾았고, 26일 세 번째로 나타났을 때 시장 직원의 신고로 현장에서 붙잡혔다.

A씨와 남편은 시장에서 약 1.5㎞ 떨어진 곳에서 해산물 요리를 판매하는 중국 식당을 운영하고 있었다. 현지 주민들에 따르면 이 식당은 양이 많고 저렴하다는 호평을 받으며 지역 매체에도 여러 차례 소개될 만큼 인기가 높았다. 경찰은 “A씨가 시장을 자주 드나들며 점포별 폐기물 보관 위치까지 파악하고 있었다”고 설명했다.

시장에서 모아둔 참치 뼈와 부위들은 원래 양식어 사료 가공용 폐기물로, 시장 측은 “식용으로 관리되지 않는 물품”이라고 강조했다. 그럼에도 A씨는 훔친 부위를 다져 미트볼 형태로 직접 먹거나 구워 손님들에게 제공한 것으로 조사됐다. 그는 경찰 조사에서 “요리하면 먹을 수 있을 것이라고 생각했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

사건이 알려지자 현지 온라인 커뮤니티 등에서는 비판이 쏟아졌다. 일부에서는 외국인 범죄라며 강제 추방을 주장하는 의견도 나왔다. 중국에서도 마찬가지로 비판이 대세였지만, “버려지는 식재료를 아까워하는 옛 세대의 문화적 배경도 작용했을 것”이라는 일부 의견이 제기돼기도 했다.

한편 A씨의 일본 체류 기간은 알려지지 않았으며, 현지 매체는 유죄가 확정될 경우 체류 자격 상실 가능성도 있다고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지