중개수수료도 이제 카드결제가 된다고?…월급쟁이부자들, 온라인 결제 시스템 도입

부동산 거래 때 현금이나 계좌이체로 내던 중개수수료를 카드·간편결제로 지불할 수 있는 서비스가 처음으로 등장했다. 재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)은 자사 프롭테크 솔루션 ‘구해줘내집’에 중개수수료 온라인 결제 시스템을 도입했다고 10일 밝혔다.

이번 서비스는 부동산 중개업계에서 이례적으로 신용·체크카드는 물론 토스페이·카카오페이·네이버페이 등 간편결제까지 지원한다. 수백만~수천만원에 달할 수 있는 중개수수료를 현금으로 한 번에 준비할 필요 없이 할부·분납 등 다양한 결제 방식을 선택할 수 있다.

회사 측은 “결제 시스템은 기존처럼 고객과 중개사가 협의해 확정한 수수료 금액을 플랫폼에서 투명하게 결제하는 구조”라며 “수수료 협의 자체를 제한하는 기능은 아니다”라고 설명했다. 중개수수료 협상은 기존과 동일하게 이루어지고, 최종 합의된 금액만 결제창에 반영된다는 의미다.

결제 화면에는 요율 기반 산출 금액, 할인 적용 내역, 부가세 등 금액 산정 근거가 모두 표시된다. 회사는 이를 통해 정산 과정에서 발생하던 오해를 줄이고, 고객이 비용 구조를 명확하게 확인할 수 있도록 설계했다고 밝혔다.

이번 기능 도입으로 소속 공인중개사의 업무 방식에도 변화가 예상된다. 그동안 별도의 카드 단말기나 외부 결제 프로그램을 사용해야 했던 불편이 사라지고, 플랫폼 내에서 결제·정산이 일원화되는 만큼 운영 효율성이 높아질 전망이다.

너바나 이정환 월급쟁이부자들 대표는 “고객 중심의 디지털 전환(DX)을 강화하는 전략적 조치”라며 “프롭테크 기반의 O2O 중개 솔루션을 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.

한편 ‘구해줘내집’은 고객 자산 규모와 관심 지역, 선호 평형 등을 바탕으로 전문가를 매칭해 상담부터 매물 탐색, 현장 방문, 계약까지 모든 과정을 동행 지원하는 서비스다. 월급쟁이부자들은 지난 8월 베타 버전을 출시해 운영 중이다.

