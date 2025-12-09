태안 화력발전소서 폭발·화재, 작업자 2명 중상

9일 오후 충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 폭발음과 함께 불이 나는 사고가 발생했다.

소방청과 충남소방본부에 따르면 이날 오후 2시 43분쯤 ‘발전소 후문 부근에서 폭발음과 함께 불길이 치솟는다’는 신고가 119에 접수됐다.

9일 오후 2시 43분쯤 충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 폭발음과 함께 불이 나 불길이 치솟고 있다. 연합뉴스

신고를 받은 소방당국은 즉시 대응에 나서 오후 3시 5분 현장에 도착, 인력 70여 명과 장비 30여 대를 투입해 오후 3시 49분 큰 불길을 잡았다.

이 사고로 IGCC(석탄가스화 복합발전설비) 건물 1층에서 작업 중이던 작업자 2명이 2도 화상을 입고 중상을 입었다. 부상자 1명은 서산의료원, 1명은 중앙병원으로 각각 옮겨져 응급처치를 받고 있으며, 추가 치료를 위해 대전화병원으로 헬기 이송이 진행될 예정이다. 다른 근로자들은 즉시 대피해 추가 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

소방당국은 IGCC 설비 1층에서 열교환기 버너를 교체하는 작업 중 폭발이 발생한 것으로 추정하고 있다.

현재 추가 폭발 가능성이나 연소 확대 위험은 낮은 것으로 판단하고 있으며, 발전소 내부 전문 대응팀도 1차 진압과 현장 통제를 병행했다.

태안화력 관계자는 “IGCC 배관 계통에서 화재가 발생한 것으로 보고 있다”며 “사고 직후 자체 진압 인력과 응급 구조팀을 가동해 초기 대응했다”고 설명했다.

태안화력 IGCC 설비 화재는 2023년 1월 이후 약 3년 만에 두 번째다. 당시에도 대응 1단계가 발령됐으나 인명피해는 없었다.

IGCC는 석탄을 고압 가스화해 얻은 합성가스로 전력을 생산하는 차세대 발전설비다. 2016년 8월 준공 당시 380㎿ 규모의 세계 최대급 설비로 평가됐다. 발전 효율도 42%로 세계 최고 수준으로 소개된 바 있다.

소방과 경찰은 완전 진화 이후 현장 감식 및 설비 점검을 통해 정확한 발화 경위와 안전관리 실태를 조사할 예정이다.

소방청 관계자는 “지금까지 확인된 내용은 초진 단계 기준이며, 잔불 정리와 현장 안정화가 끝나는 대로 정밀 조사를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

