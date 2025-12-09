조혜련, 이성미와 손절한 이유 "종교 이단 자료에 내 사진 떠"

방송인 조혜련이 절친한 친구 이성미와 손절했던 사연을 털어놓았다.
9일 유튜브 채널 ‘새롭게 하소서 CBS’에는 ‘[수어통역] 저를 통해 우리 가정에 복음이 전해졌어요!ㅣ개그우먼 조혜련’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 조혜련은 “이성미 선배님이랑 굉장히 친하지 않으냐. 그런데 전도 때문에 몇 년 동안 연락을 안 했다는 게 정말이냐”라는 질문을 받았다.
이에 조혜련은 “워낙에 친했다. 일산에서 같이 고기도 구워 먹고 했는데 이 언니가 캐나다를 가 버린 거다”라면서 “그 빈자리가 저뿐만 아니라 송은이도 박미선도 다 느꼈을 거다. 이성미가 보고 싶어서 김영철하고 벤쿠버에 갔다”라고 당시의 상황을 이야기했다.
조혜련은 “그런데 이성미가 고백을 하는 거다. (이성미가) 벤쿠버에 가서 (종교에 대한) 믿음이 더 성장한 거다”라면서 “이성미가 ‘매일 새벽에 네 이름을 놓고 기도한다’, ‘200명의 명단이 있는데 네가 7번이다’라고 말했다”고 밝혔다.
알고 보니 이성미의 전도리스트에 있던 조혜련은 “너무 고맙지만 내 이름은 빼달라”고 부탁했다”고 말했다. 또, 너무 부담스러웠지만 이성미가 “한 가지 부탁이 있는데 예배 한 번만 같이 가 달라”고 말했을 때 거절할 수 없어 참석했다고 전했다.
그런데 그 날은 ‘이단 특집’이었다. 조혜련은 “이단 자료에 내 사진이 있었다. 그게 너무 싫었다”라면서 “근데 사실 내가 이단은 아니었다. 불교 쪽이었으니까”라고 당시를 회상했다.
이어 조혜련은 “이성미가 갑자기 강대상에 올라가더라. 그리고 ‘내가 계속 기도하던 혜련이 와 있어요. ’막 이러는 거다”라면서 “내가 ‘언니, 하지 마. 하지 마.’라고 했는데, 이성미가 ‘혜련아 일어나, 일어나.’ 하더라”고 말했다.
조혜련은 “그런데 거기까지 했어야 했는데, 일어나서 강대상까지 나오라고 하더라”라면서 “그래서 내가 나오면서 그 앞에 교회 문을 박차고 나가버렸다. 그날 이후로 이성미와 바로 손절을 했다”고 밝혔다.
조혜련은 “내가 좀 센 편이다. 분위기를 몰아가면서 내가 뭔가를 하게끔 유도하는 인생을 살지 않았다”라면서 “그렇게 이성미와 몇 년 정도 인연을 끊고 지냈다”고 고백했다.
이성미와 인연을 끊을 정도로 기독교를 싫어했지만 현재의 남편을 통해 교회에 다니게 된 조혜련은 “교회에 갔는데 제일 먼저 떠오른 게 이성미였다. 번호를 지웠는데 머릿속에는 있더라”라면서 “문자를 보냈더니 답장이 바로 왔다. 그리고 전화를 하고 이성미도 울고 나도 계속 울었다”라고 둘의 우정이 다시 이어졌음을 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지