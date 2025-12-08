[포토] 맑은 하늘 되찾은 서울

초미세먼지주의보 발령으로 하루종일 시야가 흐렸던 서울이 하루 만에 맑은 하늘을 찾았다. 8일 서울 용산구 국립중앙박물관과 남산을 찾아 푸른 하늘 아래 시민들 모습을 카메라에 담았다. 국립중앙박물관을 찾은 한 가족은 계단을 오르며 가위 바위 보 게임을 했고 남산을 찾은 관광객들은 서울 시내를 배경으로 사진을 찍는 등 즐거운 시간을 가졌다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-12-08 16:28:15 수정 : 2025-12-08 16:28:14
허정호 선임기자 hoya@segye.com
초미세먼지주의보 발령으로 하루종일 시야가 흐렸던 서울이 하루 만에 맑은 하늘을 찾았다. 8일 서울 용산구 국립중앙박물관과 남산을 찾아 푸른 하늘 아래 시민들 모습을 카메라에 담았다. 국립중앙박물관을 찾은 한 가족은 계단을 오르며 가위 바위 보 게임을 했고 남산을 찾은 관광객들은 서울 시내를 배경으로 사진을 찍는 등 즐거운 시간을 가졌다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지