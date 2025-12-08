“세상은 계속 변한다”…교수들이 뽑은 올해의 사자성어 ‘이것’은?

전국 대학교수들이 올해 한국 사회를 가장 잘 보여주는 사자성어로 ‘변동불거(變動不居)’를 선택했다. ‘세상은 잠시도 머물지 않고 끊임없이 변화한다’는 의미다.

8일 교수신문은 전국 대학교수 766명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 33.94%가 변동불거를 올해의 사자성어로 선택했다고 전했다.

추천자인 양일모 서울대 자유전공학부 교수는 올해를 “탄핵 정국과 조기 대선, 정권 교체, 고위 인사들의 법정 출석 등 정치적 격변이 이어진 시기”로 평가하며 “국내의 혼란과 달리 K컬처의 글로벌 영향력 확대는 또 다른 대비를 보여줬다”고 설명했다.

2025년 올해의 사자성어로 꼽힌 ‘변동불거’. 교수신문

대다수의 추천자는 변동불거가 한국 사회가 정치·경제·산업 전반에서 구조적 변화의 갈림길에 놓여 있음을 상징한다고 봤다. 한 인문학 교수는 “불확실성이 커지는 미래에 대응할 전략적 고민이 필요한 시점”이라고 평가했고, 또 다른 교수는 “산업 패러다임의 급격한 변화와 국제질서 재편 속에서 방향성을 모색해야 한다”고 말했다.

2위로는 ‘천명미상(天命靡常)’이 선정됐다. 전체 응답자의 26.37%가 선택한 이 사자성어는 ‘하늘의 뜻은 일정하지 않다’는 의미로, 민심과 시대의 흐름에 적절히 대응하지 않으면 정당성과 권력이 유지되기 어렵다는 경계의 메시지를 담고 있다.

3위는 ‘추지약무(趨之若鶩)’로 20.76%의 지지를 받았다. ‘오리 떼처럼 우르르 몰려다닌다’는 뜻으로, 정치·언론·온라인 등에서 사실 검증보다 감정적 반응과 진영 논리가 앞서는 현상을 비판적으로 반영한 결과라는 해석이 나온다.

이 밖에 ‘입에는 꿀이 있고 배에는 칼이 있다’는 의미의 ‘구밀복검’(口蜜腹劍·10.31%), 힘의 불균형 심화를 뜻하는 ‘강약약강’(强弱弱强·8.62%)이 4위와 5위로 뒤를 이었다.

교수신문은 “올해 사자성어들은 전반적으로 불확실성과 긴장 속에서 균형과 신뢰를 회복해야 한다는 공통된 메시지를 담고 있다”고 설명했다.

