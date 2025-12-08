기아, 헤리티지 자산 발굴 캠페인 진행…온 국민 참여

사진=기아 제공

기아가 전 국민을 대상으로 창립 80주년 기념 헤리티지 자산 발굴 및 수집 캠페인 ‘기아 트레저 헌트(Kia Treasure Hunt):80년의 유산을 찾아서’를 본격 전개한다고 8일 밝혔다.

‘기아 트레저 헌트’는 브랜드의 정체성과 성장사를 체계적으로 복원하기 위해 80년 역사와 관련된 각종 자산을 수집하는 장기 프로젝트이다.

▲초기형 모델, 콘셉트카 등의 차량 및 부품 ▲오래된 책자, 기사, 메모 등의 문서 및 기록 자료 ▲역대 엠블럼과 로고, 스케치, 설계 도면 등의 디자인 및 브랜드 자료를 포함해 역사성과 희소성을 가진 모든 자산을 대상으로 한다.

기아 차량 소유 여부에 관계없이 국민 누구나 참여 가능하며, 공식 홈페이지(http://www.kiatreasurehunt.com)에 접속해 보유한 자산의 사진과 관련 정보를 등록하면 된다.

기아는 홈페이지에 접수된 자산 중 내부 평가위원단의 검토 및 심사를 거쳐 보존 가치가 인정되는 자산을 기증 또는 대여 등 후속 절차에 따라 기아의 소중한 헤리티지 유산으로 보존할 계획이다.

이와 함께, 보존 대상으로 선정된 자산을 등록한 참여자에게는 감사의 의미를 담아 소정의 상품을 증정할 예정이다.

기아는 전 국민이 참여하는 이번 캠페인이 기아의 여정을 다음 세대에 온전히 전하는 것은 물론, 브랜드에 대한 애정과 자부심을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

기아 관계자는 “이번 캠페인은 전문가나 소장가만이 아닌 기아와 인연이 있는 모든 국민 여러분과 브랜드 스토리를 써 내려가는 과정”이라며 “한국 산업사의 의미 있는 장을 함께 완성하길 바란다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지