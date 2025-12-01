디지털서울문화예술대학교, 2026학년도 1학기 정시모집 모집, 12월 1일부터 시작

디지털서울문화예술대학교(총장 장승원, 이하 서울문화예술대)가 2026학년도 1학기 신⦁편입생 정시모집을 12월 1일(월)부터 시작한다. 2026학년도 1학기 신⦁편입생 정시모집은 고등학교 졸업자(졸업 예정자 포함) 또는 검정고시 합격자를 비롯 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자는 지원이 가능하며, 편입학의 경우 2학년 편입학과 3학년 편입학이 있다.

26학년도에는 항공보안학과가 국방안보경찰학과로 개편해 신⦁편입생을 모집한다. 또한 25학년도 신설 학과로 국내 유일하게 모집을 진행하는 바둑학과는 신입학과 2학년 편입학만 지원이 가능하다.

서울문화예술대는 인서울 4년제 대학교로서 사회가 필요로 하는 문화예술 인재 양성을 목표로 체계화된 고등교육의 배움을 실현하는 발판이 되고 있다. 지난 20여 년간 온, 오프라인 교육을 결합한 블렌디드 러닝(blended learning) 교육을 선도한 대학으로 이론, 실습, 실무 교육 등이 한 번에 가능하다. 또한 학과별 맞춤형 실습실을 두루 갖추고 있어 현장 실무 교육이 필요한 실용적인 학과들은 실습 및 특강을 진행한다.

서울문화예술대는 4년제 학사 학위 취득과 동시에 다양한 자격증을 취득할 수 있으며 국가장학금 지원 등 다양한 장학 혜택이 마련되어 있다. 또한 입학하는 학생들이 경제적인 부담을 덜 수 있도록 입학생 모두가 장학금을 수혜 받을 수 있다.

미래문화예술계열이 특성화되어 있는 서울문화예술대의 모집학과는 ▲연극영화학과 ▲토탈뷰티아트학과 ▲사회체육학과 ▲실용음악학과 ▲건축공학과 ▲모델학과 ▲시각영상디자인학과 ▲사회복지학과(실버문화경영전공/사회복지전공) ▲한국어교육학과 ▲반려동물학과 ▲조리학과 ▲항공정비학과 ▲항공서비스학과 ▲국방안보경찰학과(개편) ▲패션산업학과 ▲실용무용학과 ▲바둑학과 등이다.

수능 및 내신 미반영으로 자세한 입학전형은 입학지원센터에서 확인 가능하다. 입학 관련 상담은 대표전화 또는 실시간 상담으로 문의하면 되며, 원서접수는 유웨이어플라이와 진학어플라이에서도 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지