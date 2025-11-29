[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 30일 (일요일) 뜻밖의 돈 들어오는 띠?

96년생 영업 실적이 저조할 때는 활동방향을 수정하라. 84년생 이름이 알려져 사방에서 우러른다. 72년생 금전적인 문제는 멀리 보고 움직여라. 60년생 잘잘못을 따지기 전에 상황을 확인하라. 48년생 모자람을 느낄 수 있지만 지나면 별것 아니다. 36년생 무소식이 희소식이니 걱정은 잠시 잊어라. 96년생 영업 실적이 저조할 때는 활동방향을 수정하라. 84년생 이름이 알려져 사방에서 우러른다. 72년생 금전적인 문제는 멀리 보고 움직여라. 60년생 잘잘못을 따지기 전에 상황을 확인하라. 48년생 모자람을 느낄 수 있지만 지나면 별것 아니다. 36년생 무소식이 희소식이니 걱정은 잠시 잊어라.

97년생 여성은 자아실현의 기회를 엿볼 수 있다. 85년생 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다. 73년생 업무에 치중하면 몸만 힘들고 능률도 안오른다. 61년생 모양새가 좋지 않으은 상황에서 변화는 불안하다. 49년생 어디를 목표로 할지 모두 망설이고 있다. 37년생 심기가 불편하면 잠시 벗어나라.

98년생 돈이 한곳에 모이면 위험하니 분산시켜라. 86년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 74년생 한번에 해결할 일은 일괄 타결하라. 62년생 심지가 굳은 사람은 자기의 길을 가겠다. 50년생 마음에 없는 말로 설득하려 하지 마라. 38년생 여행을 떠나 마음의 여유를 찾아라.

99년생 귀하게 여기는 것일수록 함부로 다루지 마라. 87년생 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다. 75년생 상사의 지시가 잘못되도 반발하는 건 무리. 63년생 파트너와의 트러블은 득이 될 게 없다. 51년생 음악을 들으면서 스트레스를 털어 버려라. 39년생 아픈 곳이 있다면 빨리 치유해야 현명하다.

00년생 수입이 늘어날 조짐이 있다. 88년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 76년생 인망이 높은 사람을 가까이 하는 것이 좋다. 64년생 욕심을 부리지 않으면 마음도 편안하다. 52년생 힘을 저축할 줄 아는 지혜로움이 필요하다. 40년생 호랑이를 잡으려면 산으로 가야 한다. 28년생 옛것을 유지하고 자신 없는 일은 피하라.

01년생 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라. 89년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라. 77년생 분에 넘치는 사랑은 이루어질 수 없다. 65년생 부지런히 움직인다면 좋은 결과가 예상된다. 53년생 보이지 않는 것에 대한 집착은 금물. 41년생 건강을 잃으면 아무 소용이 없다. 29년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다.

02년생 일에 환상은 절대 금해야 한다. 90년생 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라. 78년생 기운이 상승하는 운세니 어깨를 펴라. 66년생 낡은 관습도 터부시하는 태도는 버려라. 54년생 자존심은 타인이 인정해줄 때 가치가 있다. 42년생 먼저 손내밀면 화합이 되는날. 30년생 바쁜 일상 속에서도 우정을 돈독히 하라.

03년생 마음을 편히 먹길 바란다. 91년생 상상만으로 일을 벌이면 안되다. 79년생 기량을 발휘하고 기대에 부응하는 날. 67년생 가진 것을 일부분만 보여주어야 현명하다. 55년생 힘들어도 종국에 가면 유리하다. 43년생 어깨나 허리에 무리가 가지 않도록 주의하라. 31년생 친한 사람이 거절하면 꽤나 서운함을 느낀다.

04년생 인생의 길은 나그네의 길이다. 92년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다. 80년생 오랫동안 실행했던 일은 반드시 성사된다. 68년생 서두르다간 다시 시작할 수도 있다. 56년생 복이란 인위적으로 찾아드는 것이 아니다. 44년생 사적인 감정을 내색하지 않는 것은 어렵다. 32년생 세월보다 빠르게 변하는 것이 인간관계다.

05년생 보증과 금전거래는 주의하자. 93년생 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라. 81년생 피곤할 때는 친구들과 어울려라. 69년생 아쉬운 부탁에 너무 인색하게 굴지 마라. 57년생 스스로를 낮추고 상대를 배려하라. 45년생 기다리지 말고 먼저 움직여라. 33년생 지저분한 것은 발견하는 즉시 개선하라.

06년생 되로 주고 말로 받는 운세이다. 94년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 82년생 쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 공격한다. 70년생 한 숨만 내쉬지 말고 방법을 모색하라. 58년생 노력한 사람에게는 행운이 따른다. 46년생 지나치게 앞서 가는 것은 이롭지 못하다. 34년생 일을 뒤로 미루지 말고 시간을 허비하지 마라.

95년생 고정관념에 연연말고 미래를 생각하라. 83년생 일하는 시간을 인식하지 못하면 괴롭다. 71년생 엉뚱한 사람을 가까이하는 것은 어리석다. 59년생 자기 일처럼 최선을 다해 도와주어라. 47년생 자기 주장에 반발하면 잠시 미루어라. 35년생 중간에서 이간질하는 사람을 멀리해야 한다

