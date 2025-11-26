서울농협, '농심천심 한마음 김장김치 나눔행사' 실시

서울농협은 26일 우리 농산물 소비 촉진과 지역사회 나눔 실천을 위한 2025 서울농협 「농심천심 한마음 김장김치 나눔행사」를 개최했다. 농협중앙회 제공

서울농협(본부장 맹석인)은 26일 우리 농산물 소비 촉진과 지역사회 나눔 실천을 위한 2025 서울농협 ’농심천심 한마음 김장김치 나눔행사’ 를 개최했다.

이번 행사는 서울농협과 (사)도농상생국민운동본부의 공동후원으로 마련되었으며, 김성태 NH농협지부 서울지역위원장과 진선미 국회의원(서울 강동구갑)이 참석하였고 김장김치 버무리기에는 (사)고향을 생각하는 주부들의 모임 서울시지회(회장 성숙현)와 강동구 복지시설 및 서울농협 직원 등 60여 명의 봉사자가 한마음으로 참여하여 취약계층의 건강을 기원했다.

이날 버무린 김장김치를 포함한 총 3,000kg의 김장김치는 강동구를 비롯한 서울 관내 복지시설에 전달되어 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 지원할 예정이다.

맹석인 본부장은 “이번 김장김치 나눔행사는 농심천심의 마음으로 직접 버무린 김치를 지역사회 어려운 이웃에게 전하는 뜻깊은 자리였다”며 “서울농협은 앞으로도 우리 농산물의 가치를 알리며 지역사회에 힘이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.

한편 후원에 참여한 (사)도농상생국민운동본부는 도시와 농촌의 자발적 상생협력을 통해 국민행복에 기여하고, 농업·농촌에 활력을 불어넣기 위한 다양한 사업을 전개하고 있다.

