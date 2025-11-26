원가 인상분 부담에 상조서비스 지원…bhc, ‘동반성장 유공 포상’ 받아

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 ‘2025 대·중소기업 동반성장 유공 포상’ 시상식에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 ‘2025 대·중소기업 동반성장 유공 포상’ 시상식에서 치킨 업계 최초로 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.

‘동반성장 유공 포상’은 중소벤처기업부가 주최하고 동반성장위원회와 대·중소기업·농어업협력재단이 주관하는 행사다. 대·중소기업 간 상생 협력을 통해 기업 경쟁력을 강화하고 동반성장 문화 확산에 기여한 우수 기관과 개인을 선정해 포상한다.

bhc는 가맹점을 핵심 이해관계자이자 동반성장의 파트너로 인식하고, 실질적인 가맹점 손익 개선을 위한 노력을 펼친 공로를 높이 평가받았다.

조류인플루엔자 확산과 사룟값 급등에 따른 계육 매입가 인상분과 국제 정세 불안으로 급등한 튀김유 ‘해바라기유’ 매입가 인상분을 본사가 부담해 가맹점의 안정적 영업을 지원했다.

2023년 매장별 최대 1000만원의 상생지원금(총 78억원)을 지원한 데 이어 지난해에도 원가 인상분 350억원을 자체 부담하는 등 상생 활동을 이어왔다.

가맹점주와 배우자 대상 무료 건강검진 서비스와 상조 서비스 도입 등 가맹점주를 위한 다각적인 복지 프로그램도 높은 평가를 받았다.

송호섭 대표이사는 “가맹점을 가장 중요한 파트너로 여기며 실질적인 지원책을 확대하고 공정한 거래 문화를 선도하여 지속 가능한 선순환 구조를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.

