NH농협은행, ‘디지털금융 혁신대상’ 열고 우수 혁신사례 시상

NH농협은행이 디지털 혁신성과를 공유하고 조직 전반의 혁신 문화를 확산하기 위해 ‘디지털금융 혁신대상’을 개최했다.

행사는 지난 25일 NH농협은행 본사에서 열렸다. 농협은행은 고객 경험 개선, 내부 프로세스 혁신, 비즈니스 확장, 사내 인큐베이팅 등 여러 분야에서 추진된 디지털 과제를 평가하고 우수 사례를 선정했다. 심사는 서류 검토와 발표 평가 두 단계로 진행됐다. 타당성과 실현 가능성을 확인한 뒤 적용 가능성, 수익 기여, 혁신성, 협업도 등을 종합적으로 평가해 최종 수상작을 뽑았다.

올해 처음 도입된 사내 인큐베이팅 프로그램 ‘Digital X’는 미래 금융 방향을 제시한 점에서 주목받았다. 대고객 금융상담 AI은행원, 전세대출 1대1 맞춤 플래너가 대표 사례다. 이 외에도 기업금융 비대면 전환, 외부 플랫폼 제휴 기반 임베디드 금융 등 농협은행의 디지털 경쟁력을 실질적으로 높인 여러 과제들이 수상작으로 선정됐다.

농협은행은 빠르게 바뀌는 금융환경 속에서 새로운 시도와 변화를 장려하는 문화를 구축 중이다. 임직원의 기여와 성과가 정당하게 보상되는 체계를 마련해 혁신을 조직 전반으로 확산시키겠다는 구상이다.

강태영 NH농협은행장은 “변화가 빠른 환경일수록 유연한 조직문화와 끊임없는 혁신이 성장의 핵심”이라며 “도전한 임직원의 노력이 정당하게 인정받는 문화를 정착시켜 혁신의 DNA가 조직 곳곳에 스며들게 하겠다”고 말했다.

